Διεθνή

Όσα είπαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Τι δίνει η Ρωσία και τι η Ουκρανία

Όσα είπαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Τι δίνει η Ρωσία και τι η Ουκρανία
Αποκαλύψεις μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του.

Η Ρωσία θα παραχωρούσε μικροσκοπικές περιοχές στην κατεχόμενη Ουκρανία και το Κίεβο θα παραχωρούσε τμήματα της ανατολικής γης της, τα οποία η Μόσχα δεν μπόρεσε να καταλάβει, βάσει των ειρηνευτικών προτάσεων που συζήτησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο στην Αλάσκα, ανέφεραν πηγές που έχουν ενημερωθεί για την στάση της Μόσχας.

Η θέση αυτή αποκαλύφθηκε την επόμενη μέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα, την πρώτη συνάντηση μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του επικεφαλής του Κρεμλίνου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει με τον Τραμπ μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε ο Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρόλο που η σύνοδος κορυφής απέτυχε να εξασφαλίσει την εκεχειρία που είπε ότι ήθελε, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι αυτός και ο Πούτιν συζήτησαν μεταβιβάσεις γης και εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό». «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», είπε, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως πουν "όχι"».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα, δήλωσαν ότι η γνώση τους για τις προτάσεις του Πούτιν βασιζόταν κυρίως σε συζητήσεις μεταξύ ηγετών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, και σημείωσαν ότι δεν ήταν πλήρης.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις συζητήσεις του στη σύνοδο κορυφής νωρίς το Σάββατο.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν οι προτάσεις του Πούτιν είναι ένα εναρκτήριο τέχνασμα που θα χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις ή μάλλον σαν μια τελική προσφορά που δεν αποτελεί ουσιαστικό αντικείμενο συζήτησης.

Ουκρανική γη για ειρήνη

Εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον ορισμένες από τις απαιτήσεις θα αποτελούσαν τεράστιες προκλήσεις να τις αποδεχτεί η ουκρανική ηγεσία.

Η πλευρά Πούτιν απέκλεισε την κατάπαυση του πυρός μέχρι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία, μπλοκάροντας ένα βασικό αίτημα του Ζελένσκι, του προέδρου της Ουκρανίας που πλήττεται καθημερινά από ρωσικά drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τη ρωσική πρόταση, το Κίεβο θα αποσυρθεί πλήρως από τις ανατολικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ σε αντάλλαγμα για τη ρωσική δέσμευση να παγώσει τις πρώτες γραμμές στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε υποχώρηση από ουκρανική γη, όπως την περιοχή Ντόνετσκ, όπου έχουν εγκατασταθεί τα στρατεύματά της και η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμεύει ως κρίσιμη αμυντική δομή για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην επικράτειά της.

Η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να επιστρέψει συγκριτικά μικρές εκτάσεις ουκρανικής γης που έχει καταλάβει στις βόρειες περιοχές Σούμι και βορειοανατολικής Χάρκοβο, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ρωσία κατέχει θύλακες στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη χαρτογράφηση του πεδίου μάχης Deep State της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ και διεκδικείται από τη Ρωσία.

Αν και οι Αμερικανοί δεν το έχουν διευκρινίσει αυτό, οι πηγές ανέφεραν ότι γνώριζαν πως ο Πούτιν επιδιώκει επίσης - τουλάχιστον - την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας επί της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα πήρε από την Ουκρανία το 2014.

Δεν ήταν σαφές αν αυτό σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή, για παράδειγμα, από όλες τις δυτικές δυνάμεις και την Ουκρανία. Πάντως, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

Πηγή Reuters

Η ΕΕ στην Ουάσινγκτον: Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο Τραμπ-Ζελένσκι

Η ΕΕ στην Ουάσινγκτον: Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο Τραμπ-Ζελένσκι

Διεθνή
Και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Διεθνή
Τραμπ - Ζελένσκι: Από τον καβγά στο οβάλ γραφείο στο μεγάλο παζάρι για την περιοχή του Ντονμπάς

Τραμπ - Ζελένσκι: Από τον καβγά στο οβάλ γραφείο στο μεγάλο παζάρι για την περιοχή του Ντονμπάς

Διεθνή
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα στο μέτωπο του Σούμι

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα στο μέτωπο του Σούμι

Διεθνή

