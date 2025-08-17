Games
Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν ξανά κατά του Νετανιάχου - «Θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα»

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν ξανά κατά του Νετανιάχου - «Θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα» Φωτογραφία: X
Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους στο κέντρο του Τελ Αβίβ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στην Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

{https://x.com/X_Informer_X/status/1956950268408438897}

{https://x.com/orlybarlev/status/1956946110125052059}

«Αύριο θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα», δήλωσε απευθυνόμενη στους διαδηλωτές η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ο γιος της οποίας, ο Ματάν, είναι ένας από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ζανγκάουκερ αναφερόταν σε προγραμματισμένη για σήμερα πανεθνική απεργία στο Ισραήλ.

«Και δεν θα σταματήσουμε αύριο, δεν θα περιμένουμε ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», συνέχισε η Ζανγκάουκερ.

Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η Κυριακή είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ.

{https://x.com/GorenNimrod/status/1956943363699097724}

{https://x.com/AllHostages/status/1956926815555182822}

Οι οικογένειες ζήτησαν να γίνει απεργία σε διαμαρτυρία για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε η Times of Israel.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.

