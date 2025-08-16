Ο Ζελένσκι δεν παραδίδει τα εδάφη του - Οι αντιδράσεις πριν την κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Όσα έχουν λάβει χώρα πριν την κρίσιμη συνάντηση.

Αρνητική είναι η απάντηση του ουκρανού προέδρου,Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε, με δήλωσή του, να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Συνάντηση Τρ αμπ – Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά το τετ α τετ Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», έγραψε σε άλλη ανάρτηση νωρίτερα ο Ζελένσκι.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια αυτών των συνομιλιών.Ο Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες. Επιπλέον, τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1956618668210626884}

«Πολύ χρήσιμη η συνάντηση»

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ χρήσιμη» και ότι συζήτησαν κυρίως για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και για «σχεδόν όλους τους τομείς» της διμερούς συνεργασίας.

«Θα ήθελα να σημειώσω αμέσως ότι η επίσκεψη ήταν επίκαιρη και πολύ χρήσιμη», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το κείμενο της εναρκτήριας ομιλίας του που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, το οποίο δεν διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Συζητήσαμε σχεδόν όλους τους τομείς αλληλεπίδρασης, αλλά πρώτα απ' όλα, φυσικά, συζητήσαμε για μια πιθανή επίλυση της ουκρανικής κρίσης σε δίκαιη βάση. Και φυσικά, είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να συζητήσουμε για τη γένεση, για τις αιτίες αυτής της κρίσης. Η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά: είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε για άλλη μια φορά με ηρεμία και λεπτομέρεια τη θέση μας. Φυσικά, σεβόμαστε τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία θεωρεί απαραίτητη την ταχεία λήξη των στρατιωτικών ενεργειών. Και εμείς το επιθυμούμε αυτό και θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην επίλυση όλων των ζητημάτων με ειρηνικά μέσα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η συζήτηση με τον Τραμπ ήταν πολύ ειλικρινής, ενημερωτική και, κατά τη γνώμη μου, μας φέρνει πιο κοντά στις σωστές αποφάσεις».

Το στοίχημα Τραμπ

Αυτό που μένει τώρα να φανεί, είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα καταφέρει να πείσει Πούτιν και Ζελένσκι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, ώστε να διαπραγματευτούν την ειρήνη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων,ότι όλοι συμφώνησαν πως ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια απλή κατάπαυση του πυρός.

«Οι συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός συχνά δεν τηρούνται», τόνισε, προσθέτοντας ότι μια συνολική λύση μπορεί να αποτρέψει την απώλεια εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών.