Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Ζελένσκι δεν παραδίδει τα εδάφη του - Οι αντιδράσεις πριν την κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Ο Ζελένσκι δεν παραδίδει τα εδάφη του - Οι αντιδράσεις πριν την κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον Φωτογραφία: AP
Όσα έχουν λάβει χώρα πριν την κρίσιμη συνάντηση.

Αρνητική είναι η απάντηση του ουκρανού προέδρου,Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε, με δήλωσή του, να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Διεθνή

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά το τετ α τετ Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», έγραψε σε άλλη ανάρτηση νωρίτερα ο Ζελένσκι.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια αυτών των συνομιλιών.Ο Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες. Επιπλέον, τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1956618668210626884}

«Πολύ χρήσιμη η συνάντηση»

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ χρήσιμη» και ότι συζήτησαν κυρίως για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και για «σχεδόν όλους τους τομείς» της διμερούς συνεργασίας.

«Θα ήθελα να σημειώσω αμέσως ότι η επίσκεψη ήταν επίκαιρη και πολύ χρήσιμη», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το κείμενο της εναρκτήριας ομιλίας του που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, το οποίο δεν διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Συζητήσαμε σχεδόν όλους τους τομείς αλληλεπίδρασης, αλλά πρώτα απ' όλα, φυσικά, συζητήσαμε για μια πιθανή επίλυση της ουκρανικής κρίσης σε δίκαιη βάση. Και φυσικά, είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να συζητήσουμε για τη γένεση, για τις αιτίες αυτής της κρίσης. Η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά: είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε για άλλη μια φορά με ηρεμία και λεπτομέρεια τη θέση μας. Φυσικά, σεβόμαστε τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία θεωρεί απαραίτητη την ταχεία λήξη των στρατιωτικών ενεργειών. Και εμείς το επιθυμούμε αυτό και θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην επίλυση όλων των ζητημάτων με ειρηνικά μέσα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η συζήτηση με τον Τραμπ ήταν πολύ ειλικρινής, ενημερωτική και, κατά τη γνώμη μου, μας φέρνει πιο κοντά στις σωστές αποφάσεις».

Το στοίχημα Τραμπ

Αυτό που μένει τώρα να φανεί, είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα καταφέρει να πείσει Πούτιν και Ζελένσκι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, ώστε να διαπραγματευτούν την ειρήνη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων,ότι όλοι συμφώνησαν πως ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια απλή κατάπαυση του πυρός.

«Οι συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός συχνά δεν τηρούνται», τόνισε, προσθέτοντας ότι μια συνολική λύση μπορεί να αποτρέψει την απώλεια εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

Πολιτική
Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Διεθνή
Ζελένσκι: Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις μέσα στις επόμενες ημέρες

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις μέσα στις επόμενες ημέρες

Διεθνή
Θα καταφέρει ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν - Ζελένσκι; - Ανάλυση CNN

Θα καταφέρει ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν - Ζελένσκι; - Ανάλυση CNN

Διεθνή

NETWORK

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

healthstat.gr
Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr