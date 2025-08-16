Games
Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ Φωτογραφία: AP
Το αίτημα διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης των δύο προέδρων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times αυτό αποτελεί τον βασικό όρο του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο φέρεται να τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως θα μπορούσε να «παγώσε» το υπόλοιπο μέτωπο αν ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο 16 Αυγούστου σε τηλεδιάσκεψη και τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Τι ζητά ο Πούτιν

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου η Μόσχα έχει καταλάβει μεγάλες εκτάσεις και πως δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για να καταλάβει και άλλα εδάφη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει αποσύρει τις απαιτήσεις του για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης.

Αυτές που ουσιαστικά σημαίνουν τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και ανατροπή της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα θέμα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία».

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

