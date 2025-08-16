Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης των δύο προέδρων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times αυτό αποτελεί τον βασικό όρο του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο φέρεται να τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως θα μπορούσε να «παγώσε» το υπόλοιπο μέτωπο αν ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο 16 Αυγούστου σε τηλεδιάσκεψη και τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Τι ζητά ο Πούτιν

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου η Μόσχα έχει καταλάβει μεγάλες εκτάσεις και πως δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για να καταλάβει και άλλα εδάφη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει αποσύρει τις απαιτήσεις του για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης.

Αυτές που ουσιαστικά σημαίνουν τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και ανατροπή της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα θέμα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία».