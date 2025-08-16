Έγγραφα του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ βρέθηκαν σε ξενοδοχείο της Αλάσκα - Άγνωστες και ευαίσθητες λεπτομέρειες στον...αέρα

Τι αναφέρεται στις 8 σελίδες των εγγράφων.

Έγγραφα με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που βρέθηκαν την Παρασκευή το πρωί στο επιχειρηματικό κέντρο ενός ξενοδοχείου στην Αλάσκα, αποκάλυψαν μέχρι τώρα άγνωστα και ενδεχομένως ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με τις συναντήσεις της 15ης Αυγούστου μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Όπως αναφέρεται στο npr.org, οκτώ σελίδες, που φαίνεται να έχουν συνταχθεί από Αμερικανούς υπαλλήλους και να έχουν παραμείνει εκεί κατά λάθος, περιείχαν τις ακριβείς τοποθεσίες και ώρες των συναντήσεων της συνόδου κορυφής, καθώς και τους αριθμούς τηλεφώνου Αμερικανών κυβερνητικών υπαλλήλων.

Περίπου στις 9 το πρωί της Παρασκευής, τρεις επισκέπτες του Hotel Captain Cook, ενός τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείου που βρίσκεται 20 λεπτά από τη Joint Base Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ, όπου συναντήθηκαν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας, βρήκαν τα έγγραφα που είχαν μείνει πίσω σε έναν από τους κοινόχρηστους εκτυπωτές του ξενοδοχείου.

Το NPR εξέτασε φωτογραφίες των εγγράφων που τραβήχτηκαν από έναν από τους επισκέπτες, τον οποίο το NPR συμφώνησε να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του, επειδή ο επισκέπτης είπε ότι φοβόταν αντίποινα.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με τα έγγραφα.

Η πρώτη σελίδα του έντυπου πακέτου αποκάλυπτε την ακολουθία των συναντήσεων για τις 15 Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ονομάτων των αιθουσών μέσα στη βάση στο Άνκορατζ όπου θα πραγματοποιούνταν ενώ αποκάλυπτε επίσης, ότι ο Τραμπ σκόπευε να δώσει στον Πούτιν ένα τελετουργικό δώρο.

«Από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Πρόεδρο Πούτιν», αναφέρει το έγγραφο, «Αμερικανικό άγαλμα αετού για γραφείο».

Στις σελίδες 2 έως 5 αναγράφονταν τα ονόματα και τα τηλέφωνα τριών μελών του προσωπικού των ΗΠΑ, καθώς και τα ονόματα 13 ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Ο κατάλογος περιλάμβανε φωνητική προφορά για όλους τους Ρώσους άνδρες που αναμένονταν στη σύνοδο κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του «Κύριου Προέδρου POO-tihn».

Στις σελίδες 6 και 7 του φακέλου περιγραφόταν πώς θα σερβιριστεί το γεύμα στη σύνοδο κορυφής και σε ποιους. Το μενού που περιλαμβάνεται στα έγγραφα δείχνει ότι το γεύμα θα γινόταν «προς τιμήν της εξοχότητας του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Ένα διάγραμμα θέσεων δείχνει ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ επρόκειτο να καθίσουν ο ένας απέναντι από τον άλλο κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Ο Τραμπ θα πλαισιωνόταν από έξι αξιωματούχους: τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στα δεξιά του, και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον ειδικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές Στιβ Γουίτκοφ στα αριστερά του.

Ο Πούτιν θα καθόταν ακριβώς δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, και στον βοηθό του Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής την Παρασκευή, το μεσημεριανό γεύμα ακυρώθηκε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, επρόκειτο για ένα απλό γεύμα τριών πιάτων. Μετά από μια πράσινη σαλάτα, οι ηγέτες του κόσμου θα απολάμβαναν φιλέ μινιόν και χάλιμπατ ολυμπία. Για επιδόρπιο θα σερβίρονταν κρέμα μπρουλέ.

«Ακόμα μια απόδειξη ανικανότητας της κυβέρνησης»

Ο Jon Michaels, καθηγητής νομικής στο UCLA που διδάσκει εθνική ασφάλεια, δήλωσε ότι τα έγγραφα που βρέθηκαν στον εκτυπωτή του ξενοδοχείου στην Αλάσκα αποκαλύπτουν έλλειψη επαγγελματικής κρίσης κατά την προετοιμασία μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου.

«Μου φαίνεται ως μια ακόμη απόδειξη της αμέλειας και της ανικανότητας της κυβέρνησης», δήλωσε ο Michaels. «Δεν αφήνεις πράγματα στους εκτυπωτές. Είναι τόσο απλό.»

Τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας σειράς παραβιάσεων ασφαλείας από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μέλη μιας ομαδικής συνομιλίας των αρχών επιβολής του νόμου, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), πρόσθεσαν ένα τυχαίο άτομο σε μια συζήτηση σχετικά με την εν εξελίξει αναζήτηση ενός καταδικασμένου για απόπειρα δολοφονίας.

Τον Μάρτιο, ηγέτες της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ συμπεριέλαβαν κατά λάθος έναν δημοσιογράφο σε μια ομαδική συνομιλία σχετικά με επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις στη Υεμένη.