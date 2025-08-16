Σύνοδος Κορυφής Πούτιν - Τραμπ: Πρόοδος, χωρίς συμφωνία και εκεχειρία

Παρά το γεγονός ότι ο Πούτιν μίλησε για συμφωνία, ο Τραμπ τόνισε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Η Σύνοδος Κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι μια ιστορική συνάντηση από κάθε άποψη με τους δύο ηγέτες στις δηλώσεις τους να τονίζουν ότι έγινε μια ιδιαίτερα «εποικοδομητική συνάντηση».

Η συνάντησή τους, στην οποία έλαβαν μέρος ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο οποίος προηγουμένως υπηρέτησε ως πρέσβης στις ΗΠΑ και από πλευράς Αμερικής ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών και ο Στιβ Γουίτκοφ ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ και προσωπικός του φίλος, ολοκληρώθηκε σε 2 ώρες και 45 λεπτά.

Οι αρχικές εικόνες με τα χαμόγελα και τα χειροκροτήματα έδωσαν σκυτάλη στην αίθουσα με τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν στις συζητήσεις και ακολούθησε η ιδιόμορφη συνέντευξη Τύπου που… μετενσαρκώθηκε σε δηλώσεις των δύο ηγετών χωρίς να λάβουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, αλλά και τον Πούτιν να ξεκινάει πρώτος και μάλιστα επί αμερικανικού εδάφους(!) κάτι που σχολιάστηκε από όλα τα διεθνή ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ο Πούτιν δήλωσε ότι «έχουμε συμφωνία με τον Τραμπ για τον πόλεμο», ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά».

Ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος μίλησε πρώτος, μάλλον κατάφερε αυτό που πραγματικά επιδίωκε. Να κερδίσει, δηλαδή, «περισσότερο χρόνο» στον πόλεμο με την Ουκρανία και αυτό καθώς δεν έχει συμφωνηθεί καμία κατάπαυση του πυρός ή αποκλιμάκωση. Άλλωστε ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι αυτός και ο Πούτιν «σημείωσαν κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες τους, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Παράλληλα η λέξη εκεχειρία δεν ακούστηκε από κανέναν από τους δύο ηγέτες, ενώ φαίνεται πως δεν ανακοινώθηκε καμία... δεύτερη σύνοδος των ηγετών, πέρα από το γεγονός ότι ο Πούτιν κάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πάντως ότι αυτός και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «σημείωσαν κάποια πρόοδο» και «μεγάλη πρόοδο» στη διμερή τους συνάντηση, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

«Θα καλέσω το ΝΑΤΟ σε λίγο. Θα καλέσω όσους θεωρώ κατάλληλους και φυσικά, θα καλέσω τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα του πω για τη σημερινή συνάντηση. Τελικά εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη σημερινή σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και συμφωνήθηκαν πολλά σημεία», προσθέτοντας: «Δεν τα καταφέραμε, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε». {https://www.youtube.com/watch?v=UskXLDEetas}

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει» με όσα συζήτησαν σήμερα με τον Πούτιν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και άλλοι στην κυβέρνησή του, αν και δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με οποιοδήποτε πλαίσιο για μια συμφωνία.

Κερδισμένος ο Πούτιν: Μίλησε για συμφωνία, αποκατέστησε τις σχέσεις του με τον Τραμπ

Ο Πούτιν ξεκίνησε, όπως αναφέραμε, να κάνει δηλώσεις πρώτος και μίλησε για περίπου οκτώ λεπτά. Ο Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για τις συνήθως μεγαλύτερες σε διάρκεια και κατά καιρούς ανέμελες συνεντεύξεις Τύπου, μίλησε μόνο για περίπου τέσσερα λεπτά και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.

Πούτιν προς Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες: «Μην τορπιλίζετε την «αναδυόμενη πρόοδο»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είπε στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες να μην αναμειγνύονται.

«Αναμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά με εποικοδομητικό τρόπο και δεν θα δημιουργήσουν κανένα εμπόδιο, δεν θα επιχειρήσουν να διαταράξουν την αναδυόμενη πρόοδο μέσω προκλήσεων και παρασκηνιακών ίντριγκων», δήλωσε.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι κύριες αιτίες του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εξαλειφθούν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει να κάνει με τις θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλειά μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ενώ η Ρωσία ενδιαφέρεται να θέσει τέλος σε ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι για να γίνει η διευθέτηση διαρκής και μακροπρόθεσμη, πρέπει να εξαλείψουμε όλες τις κύριες ρίζες, τις κύριες αιτίες αυτής της σύγκρουσης».

«Να λάβουμε υπόψη όλες τις εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας και να αποκαταστήσουμε μια δίκαιη ισορροπία ασφάλειας στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο Τραμπ, όπως είπε, ότι φυσικά, θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ασφάλεια της Ουκρανίας», συνέχισε.

Πρόσθεσε μάλιστα με νόημα: «Θα ήθελα να ελπίζω ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μαζί θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

Οι δηλώσεις Πούτιν - Τραμπ (42:20)

{https://www.youtube.com/watch?v=DvoIKXEPPVo}

{https://www.youtube.com/watch?v=YDvsBbKfLPA}

Ο Τραμπ δεν έχασε αλλά ο Πούτιν κέρδισε ξεκάθαρα

«Ο Τραμπ δεν έχασε, αλλά ο Πούτιν κέρδισε ξεκάθαρα», τόνισε από την πλευρά του ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον.

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ήταν σαφές ποιος βγήκε νικητής από τη σημερινή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες προέβησαν σε σύντομες δηλώσεις μετά τη σημερινή, εξαιρετικά κρίσιμη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν «έχει κάνει πολλά για την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Τραμπ, κάτι που πάντα πίστευα ότι ήταν ο βασικός του στόχος», δήλωσε ο Μπόλτον.

«Διέφυγε από τις κυρώσεις. Δεν αντιμετωπίζει κατάπαυση του πυρός. Η επόμενη συνάντηση δεν έχει οριστεί. Ο (Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ) Ζελένσκι δεν ενημερώθηκε για όλα αυτά πριν από αυτή τη συνέντευξη Τύπου. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά θα έλεγα ότι ο Πούτιν πέτυχε τα περισσότερα από αυτά που ήθελε. Ο Τραμπ πέτυχε πολύ λίγα», είπε ο Μπόλτον.

