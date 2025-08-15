Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Όλες οι εξελίξεις

Σε λίγο η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα με σκοπό την λήξει του πολέμου με την Ουκρανία. Live όλες οι εξελίξεις.

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ διευθυντής της CIA.

Νωρίτερα η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη "ΕΣΣΔ" στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα τη σημασία της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας «δίκαιης ειρήνης» και να ανοίξει τη συζήτηση για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αμερικανική κυβέρνηση στις εξελίξεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι «η Ουκρανία βασίζεται στην πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, ώστε να πιέσει τη ρωσική πλευρά για τον τερματισμό του πολέμου.

Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τις υψηλές προσδοκίες του Κιέβου από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματικές λύσεις μέσω αποτελεσματικού διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο».

