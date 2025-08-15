Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Όλες οι εξελίξεις

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ διευθυντής της CIA.
{https://x.com/Scavino47/status/1956320726085976482}
{https://x.com/Zlatti_71/status/1956232013662261606}
Νωρίτερα η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.
«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη "ΕΣΣΔ" στα ρωσικά.
«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.
{https://x.com/yarotrof/status/1956257440091267365}
Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).
«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα τη σημασία της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.
Όπως σημείωσε, η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας «δίκαιης ειρήνης» και να ανοίξει τη συζήτηση για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αμερικανική κυβέρνηση στις εξελίξεις.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι «η Ουκρανία βασίζεται στην πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, ώστε να πιέσει τη ρωσική πλευρά για τον τερματισμό του πολέμου.
Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τις υψηλές προσδοκίες του Κιέβου από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματικές λύσεις μέσω αποτελεσματικού διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο».
LIVE ΕΙΚΟΝΑ
{https://www.youtube.com/watch?v=YDvsBbKfLPA}
LIVE
-
Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει τον πόλεμο19:10:30
«Η Ουκρανία έχει χάσει εδάφη από τη Ρωσία στο παρελθόν και αυτό δεν εμπόδισε τη Μόσχα να θέλει ακόμη περισσότερα», δήλωσε στο Sky News πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Βαντίμ Πριστάικο προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών που θα δοθεί το πράσινο φως από τις ΗΠΑ στην Αλάσκα δεν θα σταματήσει τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.
«Πρέπει να σας πω ότι το έχουμε ξανακάνει. Αν θυμάστε, το 2014 καταλήφθηκε η Κριμαία. Αυτό δεν σταμάτησε τη Ρωσία».
«Οι Ρώσοι ήρθαν ξανά για την υπόλοιπη ανατολική Ουκρανία, φτάνοντας μέχρι την Κριμαία», λέει, μιλώντας στον παρουσιαστή Μαρκ Όστιν.
-
Ρώσος απεσταλμένος: «Μαχητικό» το κλίμα πριν από τη συνάντηση19:04:54
Ο Ρώσος απεσταλμένος Ντμίτριεφ δήλωσε ότι το κλίμα ενόψει των συνομιλιών Πούτιν-Τραμπ είναι «μαχητικό», σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.
Όπως είπε, οι επαφές θα καλύψουν όλο το φάσμα των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ και δεν θα περιοριστούν στο ζήτημα της Ουκρανίας, ενώ στόχος είναι η αποκατάσταση των διμερών σχέσεων στο σύνολό τους και όχι μόνο στον οικονομικό τομέα.
-
Συνάντηση Πούτιν - Νόσοφ18:43:17
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Μαγκαντάν Σεργκέι Νόσοφ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο αθλητικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα Prezidentsky, στο Μαγκαντάν, περίπου 6.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.
-
Πεσκόφ: Οι συνομιλίες μπορεί να κρατήσουν 6-7 ώρες18:35:21
Την εκτίμηση ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα θα διαρκέσει 6-7 ώρες διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, λόγω του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, Τραμπ και Πούτιν θα έχουν πρώτα μια κατ' ιδίαν συνομιλία ενώ «φαίνεται τώρα ότι σε αυτή θα συμμετάσχουν και συνεργάτες τους»
«Στη συνέχεια, θα γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών, πιθανώς με τη μορφή ενός γεύματος εργασίας. Έπειτα, οι ηγέτες θα αποσυρθούν για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν για μια κοινή συνέντευξη Τύπου. Γενικά, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι, φυσικά, θα αφιερωθούν τουλάχιστον 6-7 ώρες σε αυτό», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Ο Πεσκόφ είπε, επίσης, ότι περιμένει η συνάντηση «να είναι παραγωγική, ώστε να συζητηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής τριμερούς συνόδου με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι».
-
Γιατί δε θα συλληφθεί ο Πούτιν στην Αλάσκα18:21:26
Πολλά ήταν τα ερωτήματα από τον Τύπο σχετικά με το γιατί δε θα συλληφθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν προσγειωθεί στην Αλάσκα ενώ σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δίνει το BBC.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο σε σχέση με φερόμενα εγκλήματα πολέμου.
Αν και ο Τζο Μπάιντεν είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και είχε δηλώσει ότι το ένταλμα είναι δικαιολογημένο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.
Ο Μπιλ Κλίντον είχε υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο, το 2000, αλλά η Γερουσία των ΗΠΑ δεν έλαβε ποτέ τα απαραίτητα μέτρα για την κύρωση της συνθήκης, η οποία θα την καθιστούσε νομικά δεσμευτική.
Δύο χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους έθεσε επίσημα τέλος σε κάθε συμμετοχή των ΗΠΑ στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι ο θεσμός παραβίαζε την κυριαρχία των ΗΠΑ. Επομένως, τα εντάλματα του δικαστηρίου δεν έχουν ισχύ στο αμερικανικό έδαφος.
«Η έλλειψη δικαιοδοσίας του ΔΠΔ μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί επέλεξαν την Αλάσκα ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης» σημειώνει το BBC.
-
Χίλαρι Κλίντον: Θα προτείνω τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν δεν χάσει η Ουκρανία εδάφη18:14:11
«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας χωρίς η Ουκρανία να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη, θα τον προτείνω εγώ η ίδια για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε στην πλατφόρμα X.
Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτούσε πιθανότατα ανταλλαγή ουκρανικών εδαφών και από τις δύο πλευρές.
Η Κλίντον, που ήταν η αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016 από το Δημοκρατικό Κόμμα, παρέπεμψε στη συνέντευξή της στο podcast “Raging Moderates”, όπου έδωσε στον Τραμπ μια σαφή προειδοποίηση: «Δεν πηγαίνει να συναντήσει έναν φίλο· πηγαίνει να συναντήσει έναν αντίπαλο».
Ωστόσο, η Κλίντον είπε ότι αν ο Τραμπ καταφέρει να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός, να αποσύρει η Ρωσία τα στρατεύματά της από τα εδάφη που κατέλαβε και να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να αναγκαστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει έδαφος, τότε θα συμμετάσχει και η ίδια στην εκστρατεία για το Νόμπελ.
Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του πιέζουν εδώ και χρόνια να του απονεμηθεί το βραβείο.
{https://x.com/HillaryClinton/status/1956358938489708772}
-
Απογειώθηκε το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Πούτιν στην Αλάσκα18:06:49
Όπως έγινε γνωστό, πριν από μερικά λεπτά απογειώθηκε το αεροπλάνο που θα μεταφέρει τον Πούτιν στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
{https://x.com/nexta_tv/status/1956371002792845569}
-
Πλήθος αξιωματούχων των ΗΠΑ στην Αλάσκα17:53:11
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα ταξιδέψει στην Αλάσκα ξεχωριστά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στο CNN.
Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, ταξιδεύει επίσης στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με το δημόσιο πρόγραμμά του.
Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, βρίσκεται σήμερα στην Αλάσκα για να παρέχει στρατιωτικές συμβουλές στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό Άμυνας Χέγκσεθ, καθώς ο πρόεδρος «προσπαθεί να φέρει αυτόν τον πόλεμο σε ειρηνικό τέλος», όπως δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο CNN.
-
Η αναχώρηση Τραμπ για την σημαντική συνάντηση με Πούτιν17:49:31
{https://x.com/WhiteHouse/status/1956346622398373962}
-
Η ιστορία της Αλάσκας μέσα από τα «μάτια» του CNN17:48:27
{https://www.tiktok.com/@cnn/video/7538776579363589390?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121811500%2C121487028%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121819198%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=edition.cnn.com%2Fpolitics%2Flive-news%2Ftrump-putin-meeting-news-08-15-25%3Ft%3D1755269102820&referer_video_id=7538776579363589390}
-
Με μπλουζάκι «ΕΣΣΔ» στη συνάντηση ο Λαβρόφ17:44:29
-
«Πάγος» στις εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία για ΗΠΑ και Ε.Ε.17:41:13
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξακολουθούν να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά περίπου 90% από τότε που το Κρεμλίνο ξεκίνησε την πλήρη εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά πέρυσι, οι ΗΠΑ εξακολούθησαν να εισάγουν προϊόντα αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε εμπορεύματα αξίας 41,9 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ. Οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 86% μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2022 και του 2025.
-
Η αυτοπεποίθηση Πούτιν και χειρονομία «γοητείας» προς τις ΗΠΑ17:38:21
Ο Πούτιν προσγειώθηκε στην πόλη Μαγκαντάν της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, καθ' οδόν προς τη σημαντική συνάντηση κορυφής με τον Τραμπ, κάνοντας μια στάση για μια σειρά από φαινομενικά ασήμαντες συναντήσεις με τοπικούς αξιωματούχους.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι συζήτησε για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης και επιθεώρησε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και εξευγενισμού ιχθυελαίου.
Τέτοιες σκόπιμα χαμηλού προφίλ στάσεις, όπως σημειώνει ο Guardian είναι μια σκηνοθετημένη επίδειξη, που αποσκοπεί να προβάλλει αυτοπεποίθηση και έλεγχο πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Ωστόσο, υπήρξε και μια σαφής χειρονομία που αποσκοπούσε να γοητεύσει τον Τραμπ, καθώς ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια σε ένα μνημείο που τιμά τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης στον Β' Παγκόσμιο.
-
Τραμπ: Πολύ αυστηρές συνέπειες για την Ρωσία αν...17:33:17
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε πριν λίγη ώρα την απειλή του για «αυστηρές» συνέπειες για τη Ρωσία εάν δεν δείξει προθυμία να συζητήσει σοβαρά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
Λέει:
Ανέφερε πως θα είναι «Οικονομικά αυστηρές. Θα είναι πολύ αυστηρές, το κάνω αυτό για να σώσω πολλές ζωές».
-
Επιβεβαίωση Τραμπ για επικοινωνία με Λουκασένκο17:30:41
Ο Τραμπ επιβεβαιώνει την «υπέροχη» τηλεφωνική συνομιλία του με τον Λουκασένκο, λέγοντας ότι «σκοπός της συνομιλίας ήταν να τον ευχαριστήσει για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων», με 1.300 να βρίσκονται υπό συζήτηση.
Επίσης, όπως είναι λογικό, συζήτησαν για την επικείμενη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.
-
Επικοινωνία Τραμπ - Λουκασένκο17:28:07
Το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε ότι ο Τραμπ μίλησε σήμερα και με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.
Δεν αναφέρθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία και δεν έχει υπάρξει καμία επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά.
-
Στο Air Force One η πρώτη συνάντηση με Πούτιν17:25:05
Το Κρεμλίνο μόλις ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θα υποδεχτεί επίσημα τον Πούτιν στο αεροπλάνο του μετά την άφιξή του στην Αλάσκα.