Συνάντηση Τραμπ–Πούτιν: Αμφιβάλλει η Γερμανία ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση.

Η πλειοψηφία των Γερμανών αμφιβάλλει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα υποστηρίξει σαφώς την Ουκρανία κατά την αποψινή συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο και θεωρεί ότι το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα βρίσκεται στην ρωσική πλευρά, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Σε έρευνα του Ινστιτούτου Civey για λογαριασμό της τηλεόρασης WELT, το 63% των ερωτηθέντων εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με το εάν στην σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπερασπιστεί ξεκάθαρα την Ουκρανία έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο το 14% δηλώνει βεβαιότητα για αυτό.

Το 23% δηλώνει αναποφάσιστο σε σχέση με τις προθέσεις του προέδρου Τραμπ.

Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει επίσης ότι η διαπραγματευτική ισχύς στις συνομιλίες βρίσκεται στην πλευρά του Ρώσου προέδρου και μόνο το 15% πιστεύει στην διαπραγματευτική ισχύ του προέδρου Τραμπ, ενώ αναποφάσιστο εμφανίζεται το 30%.