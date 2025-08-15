Πακιστάν: Στους 200 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ωρών (εικόνες-βίντεο)

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ο τραγικός απολογισμός δε σταματάει εδώ.

Σχεδόν 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

Νεκροί 5 διασώστες από συντριβή ελικοπτέρου

Ένα ελικόπτερο έπεσε όταν προσπαθούσε να σώσει τους ανθρώπους από τις φονικές πλημμύρες που έχουν κατακλύσει το Πακιστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και τα 5 μέλη του πληρώματος.

Εξαιτίας των πολύ κακών καιρικών συνθηκών στο Πακιστάν το ελικόπτερο συνετρίβη προσθέτοντας ακόμα πέντε άτομα στον απολογισμό των νεκρών των τελευταίων ημερών.

