Διεθνή

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Δύο τραυματίες

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Δύο τραυματίες Φωτογραφία: AP
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ενώ η αναζήτηση του δράστη συνεχίζεται.

Αναφορές για τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο στη Σουηδία την Παρασκευή (15.08.2025).

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ορέμπρο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος της πόλης, που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Σουηδίας, Στοκχόλμη.

Στον τόπο του συμβάντος έχουν, επίσης, σπεύσει υπηρεσίες διάσωσης και ασθενοφόρα. Επιπλέον, η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας».

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Νωρίτερα φέτος, η Σουηδία βίωσε τη «χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία της», όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο campus ενός κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων, πάλι στο Ορέμπρο, με 10 νεκρούς.

