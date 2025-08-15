Μπορεί να συλληφθεί ο Πούτιν στην Αλάσκα;

Το μεγάλο ερώτημα και η απάντηση.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα στην Αλάσκα, σε λίγες ώρες.

Πολλή δουλειά έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχιστεί αυτή «η εποικοδομητική συζήτηση» στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής σήμερα στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιχειρήσει να «παίξει» μαζί του κατά τη συνάντησή τους αργότερα σήμερα (22:30 ώρα Ελλάδος) στην Αλάσκα και έχει διαμηνύσει πως σκοπός του είναι να εμπλέξει «σύντομα» τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Το ερώτημα βέβαια που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: Θα μπορούσε ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος κατηγορείται στη Χάγη, θεωρητικά να συλληφθεί την στιγμή που θα πατήσει το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος;

Η άφιξη του Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου σηματοδοτεί την πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και μια δεκαετία και την πρώτη του επίσκεψη εκτός ΟΗΕ από το 2007. Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Κοινή Βάση Elmendorf-Richardson έξω από το Άνκορατζ, ξεκινώντας περίπου στις 11:30 π.μ. (τοπική ώρα, 22:30 ώρα Ελλάδος).

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικοί προτρέπουν τις ΗΠΑ να δράσουν αλλά σύμφωνα με το διεθνές και το εγχώριο δίκαιο, δεν έχουν καμία υποχρέωση να προχωρήσουν σε ένταλμα σύλληψης του Ρώσου ηγέτη.

Υπενθυμίζεται πως στις 17 Μαρτίου 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, επίτροπο της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών. Το Δικαστήριο ισχυρίζεται ότι είναι υπεύθυνοι για την παράνομη απέλαση και μεταφορά παιδιών από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία, πράξεις που ορίζονται ως εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι κατηγορίες υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν είτε διέταξε άμεσα τις απελάσεις είτε δεν τις απέτρεψε ως ανώτερος της Λβόβα-Μπέλοβα.

Παρά τις κατηγορίες, η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν παρέχει λόγους για την κράτηση του Πούτιν. Οι ΗΠΑ υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη για την ίδρυση του ΔΠΔ, υπό τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 2000, αλλά δεν την επικύρωσαν ποτέ. Το 2002, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους απέσυρε εντελώς τις ΗΠΑ από το συμβαλλόμενο μέρος.

Έκτοτε, διαδοχικές κυβερνήσεις- από τον Μπαράκ Ομπάμα μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν- έχουν κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ. Μάλιστα, ο Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας κυρώσεις σε αξιωματούχους του ΔΠΔ και δυσφημώντας ανοιχτά τη νομιμότητα του δικαστηρίου.

Η Ρωσία απέρριψε ομοίως το ΔΠΔ, αποκαλώντας το ένταλμα πολιτικά υποκινούμενο και απειλώντας με συμβολικά αντίποινα. Έτσι, ούτε η Μόσχα ούτε η Ουάσινγκτον αναγνωρίζουν την εξουσία του Δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη.

Πηγή Newsweek