Αλλαγή στο «τιμόνι» του Valentino: Αποχωρεί ο CEO, Γιάκοπο Βεντουρίνι

Ήταν CEO του οίκου μόδας τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Γιάκοπο Βεντουρίνι αποχωρεί από τη θέση του CEO του οίκου Valentino, την οποία κατείχε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο οίκος μόδας ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε «αμοιβαία συμφωνία με τον Βεντουρίνι για τερματισμό της απασχόλησής του και τον ρόλων του στο διοικητικό συμβούλιο με ισχύ από τις 13 Αυγούστου καθώς ο Βεντουρίνι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα για προσωπικούς λόγους». Ο νέος διευθύνων σύμβουλος θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω, συμπλήρωσε ο οίκος

Έπειτα από επιτυχημένη πορεία ως αντιπρόεδρος πωλήσεων και παγκόσμιων αγορών στον Gucci από το 2015, ο Βεντουρίνι εντάχθηκε στο δυναμικό του Valentino τον Ιούνιο του 2020, αναλαμβάνοντας CEO.

Εκεί συνεργάστηκε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Πιερπάολο Πιτσόλι έως το 2024, προτού ενώσει ξανά τις δυνάμεις του με τον Αλεσάντρο Μικέλε. Πρόκειται για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Gucci που μετακινήθηκε στον Valentino πέρυσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος που θα διαδεχθεί τον Βεντουρίνι θα πρέπει να επαναφέρει την εταιρεία σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς ο Valentino δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την ύφεση στην αγορά πολυτελείας. Οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 2%, σε 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2024 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 246 εκατομμύρια, μία μείωση 22% σε ετήσια βάση.

Επίσης, ο νέος CEO θα πρέπει να διαχειριστεί την πώληση του Valentino στην Kering. Το 2023 η Mayhoola πούλησε το 30% του οίκου μόδας στην Κering, με συμφωνία που προβλέπει ότι η εταιρεία θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Valentino το αργότερο έως το 2028.

Πηγή: Vogue Business

