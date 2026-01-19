Ο σχεδιαστής μόδας πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Valentino, σε ηλικία 93 ετών.

Ο Valentino Garavani πέθανε σήμερα, Δευτέρα, στην κατοικία του στη Ρώμη, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους του ανθρώπους, ανακοίνωσε το ίδρυμα του θρυλικού σχεδιαστή.

Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η κηδεία του θα γίνει στη Ρώμη, το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Θεωρούνταν ότι μαζί με τους Τζόρτζιο Αρμάνι και Καρλ Λάγκερφελντ ήταν οι τελευταίοι από τους μεγάλους σχεδιαστές μιας εποχής προτού η μόδα γίνει μια παγκόσμια, άκρως εμπορική βιομηχανία, που διοικείται και από λογιστές και στελέχη μάρκετινγκ, σημειώνει το Reuters. Ο Λάγκερφελντ πέθανε το 2019 και ο Αρμάνι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ήταν ο σχεδιαστής των σταρ, γράφει η Vogue. Ίδρυσε τον οίκο μόδας του το 1960 και έγινε παγκοσμίως γνωστός ντύνοντας Ευρωπαίους «γαλαζοαίματους», Αμερικανίδες πρώτες κυρίες και σταρ. Δίνοντας προσοχή σε θηλυκές λεπτομέρειες, όπως φιόγκοι, βολάν, δαντέλες και κεντήματα υπήρξε «ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του glamour στα τέλη του 20ου αιώνα».

Οι «Val’s Gals», όπως αποκαλούνταν συχνά, περιελάμβαναν τις Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Όντρεϊ Χέπμπορν και Σοφία Λόρεν. Επίσης, η Τζάκι Κένεντι φόρεσε δημιουργία του Βαλεντίνο στο γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, ενώ δεκαετίες αργότερα ο σχεδιαστής έκανε μια παραλλαγή φορέματος στο χρώμα της μέντας που είχε δημιουργήσει το 1967 για την τότε Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προκειμένου να εμφανιστεί με αυτό η Τζένιφερ Λόπεζ στα Όσκαρ του 2003.

Δύο χρόνια νωρίτερα, η Τζούλια Ρόμπερτς παρέλαβε το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Α Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Έριν Μπρόγκοβιτς», με μία vintage ασπρόμαυρη τουαλέτα Valentino. Αλλά και η Κέιτ Μπλάνσετ φορούσε Valentino όταν κέρδισε το Όσκαρ B γυναικείου ρόλου το 2005, ενώ με τα σχέδιά του είχε γίνει ο «βασιλιάς» του κόκκινου χαλιού.

Το 2009 ο σχεδιαστής αποτέλεσε θέμα του ντοκιμαντέρ «Valentino: The Last Emperor» το οποίο ακολούθησε τον σχεδιαστή και τον κύκλο του για δύο χρόνια, έως τη συνταξιοδότησή του, το 2008. Στο φιλμ, ο Valentino είχε πει σε δημοσιογράφο: «Ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες, θέλουν να είναι όμορφες», μια σύνοψη της αισθητικής που τον μετέτρεψε σε πολυεκατομμυριούχο, σημειώνει η Vogue.

Ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίκο Γκαραβάνι, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Βογκέρα της Ιταλίας στις 11 Μαΐου 1932. Σπούδασε μόδα και γαλλικά στην Accademia dell’Arte του Μιλάνου και στα 17 του εγκαταστάθηκε στο Παρίσι προκειμένου να φοιτήσει στη École des Beaux Arts και το Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Μετά τις σπουδές του υπήρξε βοηθός του Έλληνα σχεδιαστή μόδας, Γιάννη Ντεσσέ και του Guy Laroche. Αφού εργάστηκε για ένα χρόνο δίπλα στην Ιρένε Γκαλιτζίνε, ίδρυσε τον δικό του οίκο στη Ρώμη, με την υποστήριξη του πατέρα του και ενός φίλου του. Με τον Τζιανκάρλο Τζιαμέτι στο πλευρό του έγινε ένας από τους κορυφαίους, παρότι μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκε αντιμέτωπος με τη χρεοκοπία.

Φωτογραφίες: AP