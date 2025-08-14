Games
Πούτιν ενόψει συνάντησης με Τραμπ: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον έλεγχο των πυρηνικών

Πούτιν ενόψει συνάντησης με Τραμπ: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τον έλεγχο των πυρηνικών Φωτογραφία: MAXIM SHIPENKOV/EPA
Ο Πούτιν αναμένεται να έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα αύριο, Παρασκευή, στις 22.30 ώρα Ελλάδος.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, ο Πούτιν δήλωσε ότι τους ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία με τις ΗΠΑ και τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

«Θα ήθελα να σας πω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, η οποία, όπως γνωρίζουν όλοι, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φθάσουν σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις».

Στις 22:30 η ιστορική συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Πούτιν αναμένεται να έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα αύριο, Παρασκευή. Οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους.

Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας) και η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της συζήτησης.

Η συνάντηση θα αρχίσει με κατ' ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνον διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ

