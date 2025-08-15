Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Γενεύη - Ο λόγος

Δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Γενεύη - Ο λόγος Φωτογραφία: SALVATORE DI NOLFI/ΕPA
Μεταξύ 6 το πρωί και 22:00 το βράδυ μόνο αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα είναι προσωρινά δωρεάν στη Γενεύη, για πρώτη φορά στην Ελβετία, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη.

Η Γενεύη, στο δυτικό γαλλόφωνο τμήμα της Ελβετίας, βιώνει μια σοβαρή κορύφωση της ρύπανσης από όζον - ένα επιβλαβές αέριο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, πονοκεφάλους και κρίσεις άσθματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με μετρήσεις, οι συγκεντρώσεις όζοντος στην πόλη υπερέβησαν το όριο ασφάλειας για την υγεία των 180 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του καντονίου της Γενεύης.

Την Τρίτη, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου με την κυβέρνηση να εκδίδει προειδοποιήσεις για καύσωνα για τα δυτικά και νότια τμήματα της Ελβετίας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή νέφωση σημαίνουν ότι οι ρύποι του όζοντος συσσωρεύονται και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαλυθούν, δήλωσε στο Reuters το Γραφείο Περιβάλλοντος του καντονίου της Γενεύης.

Ως απάντηση, οι δημόσιες συγκοινωνίες έγιναν δωρεάν για πρώτη φορά σήμερα σε όλο το καντόνι, για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να στραφούν από τα αυτοκίνητά τους σε λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από την κυκλοφορία.

«Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου, κυρίως μέσω της προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών και του περιορισμού της κυκλοφορίας των πιο ρυπογόνων οχημάτων», ανέφερε το γραφείο περιβάλλοντος.

Οι επιβάτες δεν θα χρειάζονται εισιτήριο και οι έλεγχοι εισιτηρίων θα ανασταλούν μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση με την ρύπανση, ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Μεταξύ 6 το πρωί και 22:00 το βράδυ μόνο αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Αττική: Οι περιοχές με τον πιο βρώμικο και τον πιο καθαρό αέρα

Αττική: Οι περιοχές με τον πιο βρώμικο και τον πιο καθαρό αέρα

Ελλάδα
Κίνδυνος εμφάνισης όγκων στον εγκέφαλο λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Νέα μελέτη

Κίνδυνος εμφάνισης όγκων στον εγκέφαλο λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Νέα μελέτη

Υγεία
Η σεληνιακή σκόνη είναι λιγότερο τοξική από την αστική ρύπανση

Η σεληνιακή σκόνη είναι λιγότερο τοξική από την αστική ρύπανση

Διεθνή
Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει τον εγκέφαλο των ηλικιωμένων

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει τον εγκέφαλο των ηλικιωμένων

Υγεία

NETWORK

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πώς η χρήση οθονών το βράδυ επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας

Πώς η χρήση οθονών το βράδυ επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

healthstat.gr
Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr