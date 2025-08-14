Στις 22:30 η ιστορική συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ανακοινώσεις του Κρεμλίνου

Οι ανακοινώσεις για το πρόγραμμα της ιστορικής συνάντησης Ντόναλτ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το Κρεμλίνο άνοιξε πριν λίγη ώρα τα χαρτιά του και ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι οι δύο πρόεδροι θα έχουν αρχικά κατ’ ιδίαν συνομιλία με διερμηνείς, στην οποία στη συνέχεια θα προστεθούν πέντε μέλη από κάθε αντιπροσωπεία.

Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας) και η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της συζήτησης, δήλωσε ο Ουσάκοφ. Στο τέλος της συνόδου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κύριο θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία, ωστόσο οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης άλλα ζητήματα, όπως η συνεργασία ΗΠΑ–Ρωσίας και το εμπόριο.

«Το πρόγραμμα της συνάντησης μεταξύ των ηγετών έχει συμφωνηθεί», ανέφερε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου. «Η συνάντηση αυτή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί μία από τις εγκαταστάσεις της κοινής στρατιωτικής βάσης Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον».

Εμπορικές συμφωνίες στην «κρυφή ατζέντα»

Σημειώνεται πως ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ θα μετάσχει στη συνάντηση κορυφής που θα διεξαχθεί αύριο, όπως δήλωσε σήμερα πηγή ενήμερη για το θέμα.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC.