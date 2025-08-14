Το Ταλίν απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη

Η Εσθονία κήρυξε ανεπιθύμητο και απελαύνει τον πρώτο γραμματέα της ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν, κατηγορώντας τον για παραβιάσεις κυρώσεων και ενέργειες που στρέφονται κατά του κράτους.

Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλα αδικήματα σε βάρος του κράτους.

Ο πρώτος γραμματέας τη ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν κηρύχθηκε ανεπιθύμητος στην Εσθονία και πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας την Τετάρτη - χωρίς να κατονομάζει τον διπλωμάτη.

«Η συνεχής ανάμιξη της ρωσικής πρεσβείας στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας πρέπει να σταματήσει εδώ», ανέφερε ο ΥΠΕΞ Μάργκους Τσάκνα.

«Ο εν λόγω διπλωμάτης είχε άμεση και ενεργή ανάμιξη στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας, καθώς και στον διχασμό της εσθονικής κοινωνίας», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός.