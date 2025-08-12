Games
«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» - Κοινή δήλωση 24 χωρών για τη Γάζα

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» - Κοινή δήλωση 24 χωρών για τη Γάζα Φωτογραφία: AP Photo/Jehad Alshrafi
«Σε αδιανόητα επίπεδα» τα δεινά στη Γάζα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας», τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση 24 χωρών για τη Γάζα, όπου τα ανθρωπιστικά δεινά έχουν φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα».

Οι 24 χώρες που υπέγραψαν την κοινή δήλωση- ανάμεσά τους η Ελλάδα- καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα.

«Εξαιτίας νέων περιοριστικών απαιτήσεων για καταχώριση, απολύτως αναγκαίες διεθνείς ΜΚΟ ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κάτι που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση», υπογραμμίζουν.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν», συμπληρώνουν.

«Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση του ΟΗΕ, των διεθνών ΜΚΟ και των ανθρωπιστικών εταίρων», επισημαίνεται ακόμα στην κοινή δήλωση, στην οποία υπογραμμίζεται ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στα σημεία διανομής και πρέπει να προστατεύονται οι άμαχοι, τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων και το ιατρικό προσωπικό».

Παράλληλα, οι 24 χώρες εκφράζουν ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση πυρός και ειρήνη. «Χρειαζόμαστε μία κατάπαυση πυρός που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα βοήθεια στη Γάζα από ξηράς», καταλήγουν.

Την κοινή ανακοίνωση υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών: Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Βρετανία.

Επίσης, την κοινή ανακοίνωση υπέγραψαν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, όπως και οι επίτροποι Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείριση Κρίσεων Ατζά Λαμπίμπ και Μεσογείου, Ντουμπράβσκα Σούιτσα.

