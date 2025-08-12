FT: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο - Τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Οι FT εντόπισαν 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα νέων υποδομών, αναλύοντας δεδομένα από 150 εγκαταστάσεις 37 εταιρειών, που σχετίζονται με την παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων.

Τα ευρωπαϊκά εργοστάσια άμυνας επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα από το 2022 όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, αναφέρουν σε σημερινό του δημοσίευμα οι Financial Times, που επικαλείται δορυφορικά δεδομέμνα.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αγωνίζονται να ενισχύσουν τις αμυντικές τους βιομηχανίες, για να ενισχύσουν τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Η πιο μεγάλη επέκταση καταγράφηκε σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στη δυτική Ουγγαρία - ένα κοινό έργο της ουγγρικής κρατικής αμυντικής εταιρείας N7 Holding και της γερμανικής αμυντικής εταιρείας Rheinmetall, αναφέρουν οι FT.

Η εγκατάσταση Varpalota προορίζεται για την παραγωγή πυρομαχικών για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης KF41 Lynx, βλήματα πυροβολικού 155 mm και πυρομαχικά αρμάτων μάχης Leopard 2, σύμφωνα με δήλωση της Rheinmetall.

Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία στον τομέα της άμυνας - γνωστή για την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού - είδε την τιμή της μετοχής της να αυξάνεται κατά 1.000% εν μέσω αύξησης των αμυντικών δαπανών, μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο γίγαντας της άμυνας έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην παραγωγή όπλων για το Κίεβο και άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο στρατιωτικών οχημάτων στην Ουκρανία πέρυσι, ενώ σχεδιάζει να ανοίξει συνολικά τέσσερα.

Οι Financial Times εντόπισαν επίσης επεκτάσεις σε 20 τοποθεσίες που υποστηρίζονται από τον Κανονισμό Παραγωγής Πυρομαχικών (ASAP), ένα πρόγραμμα της ΕΕ στο πλαίσιο του οποίου οι Βρυξέλλες διέθεσε 500 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών.

Οι προσπάθειες της Ευρώπης για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών εντάθηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος έχει επανειλημμένα επικρίνει τη γηραιά ήπειρο για περιορισμένες δαπάνες στην άμυνα.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο, η πρώτη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, οι σύμμαχοι συμφώνησαν να αυξήσουν το όριο των αμυντικών δαπανών από 2% σε 5%.

Ξεχωριστά, η ΕΕ παρουσίασε το νέο της πρόγραμμα ReArm Europe, με στόχο την άντληση επιπλέον 650 δισεκατομμυρίων ευρώ για αμυντικές δαπάνες και 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια για αμυντικές επενδύσεις.

Με πληροφορίες από kyivindependent (αναδημοσίευση από FT)