Οι FT ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τη Θεσσαλονίκης ως μια εναλλακτική επιλογή για τις φθινοπωρινές τους εξορμήσεις.

Ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για φθινοπωρινή απόδραση στην Ευρώπη, παρουσιάζεται η Θεσσαλονίκη σε εκτενές άρθρο των Financial Times (FT Weekend, US edition), με την αρθρογράφο να περιγράφει την πόλη ως πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), στο άρθρο της, με τίτλο «Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks», η δημοσιογράφος Head of Audience Engagement (FT US) Lilah Raptopoulos, οικοδέσποινα του podcast Life & Art from FT Weekend, επισημαίνει τη μακραίωνη ιστορία της Θεσσαλονίκης, που συνδυάζεται -κατά την ίδια- με μια σύγχρονη, δημιουργική και γαστρονομικά πλούσια ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τη Θεσσαλονίκης ως μια εναλλακτική επιλογή για τις φθινοπωρινές τους εξορμήσεις.

Η αρθρογράφος αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, προβάλλοντας τα τοπικά εδέσματα, τη σύγχρονη κουζίνα, τις αγορές και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή. Ειδική μνεία γίνεται στις εμπειρίες που προσφέρει η πόλη: από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί τέχνης, που συνθέτουν τη σύγχρονη καθημερινότητά της.

Ο πρόεδρος του ΟΤΘ, δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι η παρουσία της πόλης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση και ότι ενισχύει την εικόνα της πόλης ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα, στοιχεία που τη διαφοροποιούν στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή. Σημείωσε, δε, ότι η προβολή της Θεσσαλονίκης σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή μέσα είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι Financial Times διαβάζονται κατά μέσο όρο από 21 εκατ. αναγνώστες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΤΘ, σύμφωνα με τη FT Global Reader Survey 2024/25, το 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, το 56% λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις (Business Decision-Makers), ενώ το 75% εργάζεται σε διεθνείς εταιρείες.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση προστίθεται σε μια σειρά διεθνών αναφορών, που επιβεβαιώνουν πως η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και σημαντικές προοπτικές, επισημαίνει ο ΟΤΘ, ο οποίος συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που προβάλλει τη σύγχρονη και εξωστρεφή εικόνα της πόλης.