Η Allwyn απέκτησε διεθνή προβολή το 2022, όταν επικράτησε στον διαγωνισμό για τη διαχείριση της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αντικαθιστώντας την Camelot.

Ο Karel Komárek, ιδρυτής της Allwyn, προετοιμάζει την επόμενη στρατηγική του κίνηση, με κύριο στόχο την είσοδο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως δήλωσε στους Financial Times, η αμερικανική αγορά αποτελεί την «μεγαλύτερη ευκαιρία» για την εταιρεία, που σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της διεθνώς μέσα από νέες επενδύσεις και συνεργασίες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Komárek συμμετείχε σε ρεγκάτα στο Saint-Tropez, όπου η ομάδα του κατέκτησε την πρώτη θέση. Λίγες ημέρες αργότερα, η Allwyn ανακοίνωσε συγχώνευση ύψους 16 δισ. ευρώ με την ελληνική θυγατρική του ΟΠΑΠ, διαμορφώνοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, μετά τη Flutter. Ο νέος όμιλος θα διατηρήσει την επωνυμία Allwyn και θα παραμείνει εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ εξετάζεται παράλληλη εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, ώστε να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, η συγχώνευση εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ενίσχυσης του διεθνούς αποτυπώματος της Allwyn, με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ισχυρές, καθώς η αγορά των online παιχνιδιών και του στοιχήματος στις ΗΠΑ έχει παρουσιάσει ταχύτατη άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Ο Komárek γεννήθηκε το 1969 στο Hodonín της τότε Τσεχοσλοβακίας. Μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος, ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον τομέα των βιομηχανικών ανταλλακτικών και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην ενέργεια, ιδρύοντας τον όμιλο MND. Το 2011, μέσω της επενδυτικής εταιρείας του KKCG, απέκτησε την Sazka, την οποία αναδιοργάνωσε και μετονόμασε σε Allwyn το 2021.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Allwyn σήμερα λειτουργεί λοταρίες σε επτά χώρες, ενώ διαθέτει συμμετοχές σε εταιρείες στοιχηματισμού, όπως η Betano. Παράλληλα, έχει αποκτήσει την αμερικανική εταιρεία fantasy sports PrizePicks, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά των ψηφιακών παιχνιδιών. Ο όμιλος KKCG απασχολεί περίπου 16.000 εργαζομένους σε περισσότερες από 40 χώρες και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ.

Η Allwyn απέκτησε διεθνή προβολή το 2022, όταν επικράτησε στον διαγωνισμό για τη διαχείριση της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αντικαθιστώντας την Camelot. Η μετάβαση συνοδεύτηκε από νομικές αντιπαραθέσεις με ανταγωνιστές, όπως η Northern & Shell, που διεκδικεί αποζημίωση ύψους 1,3 δισ. λιρών, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν ήταν ορθή. Η υπόθεση εκδικάζεται στο High Court του Λονδίνου.

Η επιτυχία στη Βρετανία αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την Allwyn, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ώριμες αγορές με αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, η εταιρεία δέχθηκε ερωτήματα για παλαιότερη συνεργασία της MND, του ενεργειακού ομίλου του Komárek, με τη ρωσική Gazprom. Ο Komárek δήλωσε το 2022 ότι η συνεργασία διατηρήθηκε για περιορισμένο διάστημα και με σύμφωνη γνώμη της τσεχικής κυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστούν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας. Η MND διέκοψε πλήρως τη συνεργασία με τη ρωσική εταιρεία το 2024.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί πλέον την κορυφαία προτεραιότητα της Allwyn. Η εταιρεία είχε κάνει την πρώτη της κίνηση το 2022, όταν εξαγόρασε την Camelot Illinois, διαχειρίστρια της Λοταρίας του Ιλινόις. Ωστόσο, οι ευκαιρίες για νέες λοταρίες είναι περιορισμένες, καθώς τα περισσότερα συμβόλαια στις ΗΠΑ ανήκουν σε δημόσιους φορείς.

Για τον λόγο αυτό, η Allwyn στρέφεται σε νέες μορφές παιχνιδιών και στοιχηματισμού. Η εξαγορά της PrizePicks έναντι 1,6 δισ. δολαρίων θεωρείται καθοριστική, καθώς η εταιρεία έχει ήδη λάβει άδεια από την αμερικανική Επιτροπή Εμπορίας Παραγώγων (CFTC) για λειτουργία πλατφόρμας prediction markets. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για δραστηριοποίηση της Allwyn σε έναν τομέα που συνδυάζει χαρακτηριστικά στοιχηματισμού και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ο αθλητικός στοιχηματισμός στις ΗΠΑ νομιμοποιήθηκε το 2018 και σήμερα επιτρέπεται σε 39 πολιτείες. Σύμφωνα με στοιχεία της American Gaming Association, τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν από 1 δισ. δολάρια το 2019 σε σχεδόν 14 δισ. δολάρια το 2024. Η Allwyn θεωρεί ότι η αγορά αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει την Allwyn αντιμέτωπη με ισχυρούς ανταγωνιστές, όπως η Flutter και η DraftKings, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της αγοράς. Ο αναλυτής Κωνσταντίνος Ζούζουλας της Axia Ventures εκτιμά ότι η συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ και το πιθανό dual listing θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της εταιρείας να χρηματοδοτήσει περαιτέρω εξαγορές. Όπως σημειώνει, «η Allwyn έχει την κεφαλαιακή βάση και τη δομή για να παραμείνει ενεργή τόσο οργανικά όσο και μέσω νέων συμφωνιών».

Η συμμετοχή της στην PrizePicks δίνει πρόσβαση σε μια νέα κατηγορία παικτών, αλλά και σε μια τεχνολογία που διαφοροποιεί τη δραστηριότητά της από τους παραδοσιακούς παρόχους στοιχηματισμού. Παράλληλα, η Allwyn εξετάζει τη δυνατότητα συνεργασιών με τοπικούς παρόχους, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις ρυθμιστικές απαιτήσεις των πολιτειών.

Η Allwyn σκοπεύει να ολοκληρώσει τη συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ εντός του 2026, ενώ η απόφαση για τη δευτερεύουσα εισαγωγή θα ληφθεί έως το τέλος του επόμενου έτους. Στόχος της εταιρείας είναι να διατηρήσει σταθερή παρουσία στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να επεκταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποιώντας τη δυναμική της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων μορφών ψυχαγωγίας.

Ο Komárek έχει δηλώσει ότι η Allwyn «θα συνεχίσει να αναζητά ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τη θέση της σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα». Μετά από μια δεκαετία επέκτασης στην Ευρώπη, το επόμενο κεφάλαιο για την εταιρεία φαίνεται να γράφεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.