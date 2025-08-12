Games
Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια: Δυο νεκροί, 10 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια: Δυο νεκροί, 10 τραυματίες Φωτογραφία: Gene Puskar/ΑP
Ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν επιτόπου διαπίστωσαν τον θάνατο ενός εργαζόμενου στη μονάδα. Χρειάστηκαν «εντατικές» έρευνες για να βρεθεί το πτώμα του δεύτερου θύματος.

Τουλάχιστον δυο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής κοκ, είδους στερεού άνθρακα με διάφορες χρήσεις, στην Πενσιλβάνια, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η αστυνομία.

Η έκρηξη έγινε σε εργοστάσιο της Clairton Coke Works, ιδιοκτησίας της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Πίτσμπεργκ.

Η τραγωδία, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα ως τώρα, έγινε «στο εσωτερικό τομέα όπου βρίσκονται μπαταρίες εγκαταστάσεων παραγωγής κοκ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν επιτόπου διαπίστωσαν τον θάνατο ενός εργαζόμενου στη μονάδα. Χρειάστηκαν «εντατικές» έρευνες για να βρεθεί το πτώμα του δεύτερου θύματος.

AP25223768124735 dcea4

Τρίτος εργαζόμενος, που αρχικά είχε κηρυχτεί αγνοούμενος, καταφέρθηκε να διασωθεί και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι εννιά επίσης «διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να τους προσφερθούν φροντίδες» για τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές στην έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία μόλις είναι διαθέσιμα», διαβεβαίωσε ο Ντέιβιντ Μπέριτ, γενικός διευθυντής της US Steel.

«Στις οικογένειες όσες επλήγησαν, οι καρδιές μας είναι μαζί σας» και «το έργο που επιτελούμε είναι σημαντικό και συχνά απαιτητικό, αλλά δεν πρέπει ποτέ, επ’ ουδενί, να εκτελείται παραμελώντας την ασφάλεια» των εργαζομένων, πρόσθεσε.

Πάνω στον ποταμό Μονονγκαχίλα, το εργοστάσιο αυτό είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση μετατροπής άνθρακα σε κοκ –ή οπτανθρακοποίησης– στις ΗΠΑ. Εργάζονται εκεί κάπου 1.300 άνθρωποι, κατά την αμερικανική χαλυβουργία, που πλέον εξαγόρασε η Nippon Steel.

Το κοκ, ή οπτάνθρακας, είναι προϊόν-κλειδί στη μεταλλουργία, χρησιμοποιείται ιδίως στην διαδικασία παραγωγής χάλυβα σε υψικαμίνους καθώς η καύση του δεν παράγει παρά λίγο καπνό.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

