Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια- Τουλάχιστον ένας νεκρός, 2 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά την έκρηξηπου σημειώθηκε νωρίτερα στο εργοστάσιο U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια.

Την ίδια ώρα αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη λάβει τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τοΑστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Allegheny, αν και η έκταση των τραυματισμών δεν είναι σαφής.

Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης και όλα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Πέντε άτομα νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Jefferson, δήλωσαν οι εκπρόσωποι στο CNN, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Allegheny, ένα κέντρο για τραύματα πρώτου επιπέδου, ενώ ένα άλλο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Forbes, ένα κέντρο τραυμάτων δεύτερου επιπέδου.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Κομητείας προτρέπουν τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή.

