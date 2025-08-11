Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ - Έκανε αναγκαστική προσγείωση (Βίντεο)

Το αεροσκάφος, με 161 επιβάτες, παρουσίασε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης και προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Αναγκαστική προσγείωση μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες έκανε πιλότος της πτήσης Arkia IZ076 από τη Ρόδο με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Το αεροσκάφος, με 161 επιβάτες, παρουσίασε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης και έτσι η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το απόγευμα της Δευτέρας.

Άμεσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έφτασαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ συνόδευσε το αεροπλάνο μέχρι την προσγείωσή του.

