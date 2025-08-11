Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Κοκτέιλ μολότοφ» απειλεί τη Νότια Ευρώπη: «Καμπανάκι» επιστημόνων για καύσωνα και φωτιές

«Κοκτέιλ μολότοφ» απειλεί τη Νότια Ευρώπη: «Καμπανάκι» επιστημόνων για καύσωνα και φωτιές Φωτογραφία: Emilio Morenatti/AP
Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ανησυχήσει τους ειδικούς καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Καύσωνας με θερμοκρασίες που φθάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου πλήττει τη νότια Ευρώπη, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» κλιματικών συνθηκών που τροφοδοτεί τεράστιες πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France έθεσε σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα πάνω από μισό της χώρας, με 12 νομούς να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Η ισπανική αντίστοιχη υπηρεσία, Aemet, προειδοποίησε για «ακραίο κίνδυνο» στη Σαραγόσα και τη Χώρα των Βάσκων, καθώς εξέδωσε κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα.

Και οι δύο μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν θερμοκρασίες άνω των 40°C τις επόμενες ημέρες και ζητούν επαγρύπνηση εν μέσω προβλέψεων για «ένα πολύ έντονο, ακόμη και εξαιρετικό» καύσωνα σε αρκετά μέρη της ηπείρου.

Υψηλές θερμοκρασίες, επικίνδυνες πυρκαγιές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ανησυχήσει τους ειδικούς καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Στη Γαλλία, όπου τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, οι ΑΖρχές ανέφεραν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη φωτιά, ενώ 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες τραυματίστηκαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=_3-ka37M89Y}

Στην Ιταλία, όπου αναμένεται την Τετάρτη θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου να πλήξουν τη Φλωρεντία, την Κυριακή έκλεισαν τα τουριστικά μονοπάτια στον Βεζούβιο, καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν με πυρκαγιά στις πλαγιές του ηφαιστείου.

{https://www.youtube.com/watch?v=104gnHysV3c}

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν την Κυριακή σε Λεόν και Θαμόρα ανάγκασαν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στη Γαλικία.

{https://www.youtube.com/watch?v=ekaFzChlZu4}

Η Κριστίνα Σαντίν Νούνιο, επιστήμονας στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, δήλωσε ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ήταν «αναμενόμενος» μετά από μια βροχερή άνοιξη που βοήθησε στην ανάπτυξη των φυτών, ακολουθούμενη από ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και μεγάλες περιόδους χωρίς βροχή.

«Αν προσθέσουμε σε αυτό πόσο εύκολα μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει φωτιά κάπου... έχουμε όλα τα συστατικά για το "κοκτέιλ μολότοφ" που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Ρεκόρ ζέστης με πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι τα ρεκόρ ζέστης είναι πιθανό να καταρριφθούν σήμερα και αύριο Τρίτη, καθώς οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά. Οι θερμοκρασίες έφτασαν στο ρεκόρ των 41,4 βαθμών Κελσίου στο χωριό Τουρμπ, κοντά στο Μπεζιέ, το Σαββατοκύριακο.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες σήμερα αναμενόταν να αυξηθούν περαιτέρω σε αρκετές περιοχές.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι αναμένει θερμοκρασίες 37-39 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου τη Δευτέρα, με μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Χώρας των Βάσκων και πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου στο κάτω Γουαδαλκιβίρ.

Ο Χεσούς Σαντιάγο Νοτάριο ντελ Πίνο, από το Πανεπιστήμιο της Λα Λαγκούνα, δήλωσε ότι οι συνθήκες «ακραίας και παρατεταμένης ζέστης» έχουν πυροδοτήσει τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Πρόσθεσε: «Περιοχές στο κέντρο και τα βορειοδυτικά, θεωρητικά λιγότερο επιρρεπείς σε σοβαρές πυρκαγιές - σε σύγκριση με τις ακτές της Μεσογείου, για παράδειγμα - καίγονται. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση».

Εκτός από τον κίνδυνο για τους ανθρώπους από τις φλόγες και τον καπνό, οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν απειλήσει επίσης το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς Las Médulas στο El Bierzo.

{https://www.youtube.com/watch?v=RuziDQ12HkY}

«Προσωπικά, σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για μένα», δήλωσε ο Santín Nuño, ο οποίος κατάγεται από το El Bierzo. «Το Las Médulas έχει καεί εκεί, ένα όμορφο σημείο με αιωνόβιες καστανιές και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco».

Πρόσθεσε: «Στην Ισπανία, αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα δασικών πυρκαγιών, επειδή τα τοπία μας έχουν αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες - υπάρχει περισσότερη βλάστηση ευάλωτη στην καύση - και τώρα, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για να καούν αυτά τα τοπία σε μεγαλύτερη έκταση, ένταση και επικίνδυνο βαθμό».

Με πληροφορίες από Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά στην Αλβανία: Συνδρομή της Ελλάδας με δύο αεροσκάφη

Φωτιά στην Αλβανία: Συνδρομή της Ελλάδας με δύο αεροσκάφη

Ελλάδα
Kύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Ευρώπη - «Βράζουν» Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Kύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Ευρώπη - «Βράζουν» Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Διεθνή
Ποιες ελληνικές παραλίες είναι στη λίστα με τις πιο βρώμικες σε όλη την Ευρώπη

Ποιες ελληνικές παραλίες είναι στη λίστα με τις πιο βρώμικες σε όλη την Ευρώπη

Ελλάδα
Καιρός: Οι περιοχές που επιστρέφουν οι συνθήκες καύσωνα - Πώς θα φτάσουμε έως 15 Αυγούστου

Καιρός: Οι περιοχές που επιστρέφουν οι συνθήκες καύσωνα - Πώς θα φτάσουμε έως 15 Αυγούστου

Ελλάδα

NETWORK

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής – Υψηλός κίνδυνος φωτιάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής – Υψηλός κίνδυνος φωτιάς

healthstat.gr
Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr