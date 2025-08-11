«Κοκτέιλ μολότοφ» απειλεί τη Νότια Ευρώπη: «Καμπανάκι» επιστημόνων για καύσωνα και φωτιές

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ανησυχήσει τους ειδικούς καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Καύσωνας με θερμοκρασίες που φθάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου πλήττει τη νότια Ευρώπη, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» κλιματικών συνθηκών που τροφοδοτεί τεράστιες πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France έθεσε σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα πάνω από μισό της χώρας, με 12 νομούς να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Η ισπανική αντίστοιχη υπηρεσία, Aemet, προειδοποίησε για «ακραίο κίνδυνο» στη Σαραγόσα και τη Χώρα των Βάσκων, καθώς εξέδωσε κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα.

Και οι δύο μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν θερμοκρασίες άνω των 40°C τις επόμενες ημέρες και ζητούν επαγρύπνηση εν μέσω προβλέψεων για «ένα πολύ έντονο, ακόμη και εξαιρετικό» καύσωνα σε αρκετά μέρη της ηπείρου.

Υψηλές θερμοκρασίες, επικίνδυνες πυρκαγιές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ανησυχήσει τους ειδικούς καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Στη Γαλλία, όπου τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, οι ΑΖρχές ανέφεραν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη φωτιά, ενώ 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες τραυματίστηκαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=_3-ka37M89Y}

Στην Ιταλία, όπου αναμένεται την Τετάρτη θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου να πλήξουν τη Φλωρεντία, την Κυριακή έκλεισαν τα τουριστικά μονοπάτια στον Βεζούβιο, καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν με πυρκαγιά στις πλαγιές του ηφαιστείου.

{https://www.youtube.com/watch?v=104gnHysV3c}

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν την Κυριακή σε Λεόν και Θαμόρα ανάγκασαν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στη Γαλικία.

{https://www.youtube.com/watch?v=ekaFzChlZu4}

Η Κριστίνα Σαντίν Νούνιο, επιστήμονας στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, δήλωσε ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ήταν «αναμενόμενος» μετά από μια βροχερή άνοιξη που βοήθησε στην ανάπτυξη των φυτών, ακολουθούμενη από ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και μεγάλες περιόδους χωρίς βροχή.

«Αν προσθέσουμε σε αυτό πόσο εύκολα μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει φωτιά κάπου... έχουμε όλα τα συστατικά για το "κοκτέιλ μολότοφ" που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Ρεκόρ ζέστης με πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι τα ρεκόρ ζέστης είναι πιθανό να καταρριφθούν σήμερα και αύριο Τρίτη, καθώς οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά. Οι θερμοκρασίες έφτασαν στο ρεκόρ των 41,4 βαθμών Κελσίου στο χωριό Τουρμπ, κοντά στο Μπεζιέ, το Σαββατοκύριακο.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες σήμερα αναμενόταν να αυξηθούν περαιτέρω σε αρκετές περιοχές.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι αναμένει θερμοκρασίες 37-39 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου τη Δευτέρα, με μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Χώρας των Βάσκων και πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου στο κάτω Γουαδαλκιβίρ.

Ο Χεσούς Σαντιάγο Νοτάριο ντελ Πίνο, από το Πανεπιστήμιο της Λα Λαγκούνα, δήλωσε ότι οι συνθήκες «ακραίας και παρατεταμένης ζέστης» έχουν πυροδοτήσει τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Πρόσθεσε: «Περιοχές στο κέντρο και τα βορειοδυτικά, θεωρητικά λιγότερο επιρρεπείς σε σοβαρές πυρκαγιές - σε σύγκριση με τις ακτές της Μεσογείου, για παράδειγμα - καίγονται. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση».

Εκτός από τον κίνδυνο για τους ανθρώπους από τις φλόγες και τον καπνό, οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν απειλήσει επίσης το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς Las Médulas στο El Bierzo.

{https://www.youtube.com/watch?v=RuziDQ12HkY}

«Προσωπικά, σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για μένα», δήλωσε ο Santín Nuño, ο οποίος κατάγεται από το El Bierzo. «Το Las Médulas έχει καεί εκεί, ένα όμορφο σημείο με αιωνόβιες καστανιές και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco».

Πρόσθεσε: «Στην Ισπανία, αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα δασικών πυρκαγιών, επειδή τα τοπία μας έχουν αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες - υπάρχει περισσότερη βλάστηση ευάλωτη στην καύση - και τώρα, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για να καούν αυτά τα τοπία σε μεγαλύτερη έκταση, ένταση και επικίνδυνο βαθμό».

Με πληροφορίες από Guardian