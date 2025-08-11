Games
Μεγάλος μετεωρίτης «χτύπησε» την Αυστραλία: Τα εντυπωσιακά βίντεο της «πύρινης σφαίρας»

Βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας μεγάλος μετεωρίτης – ορατός ως πύρινη σφαίρα – διέσχισε τον νυχτερινό ουρανό, συνοδευόμενος από εκτυφλωτικό φως και δυνατό κρότο.

Κάτοικοι στην κεντρική Βικτώρια της Αυστραλίας ανέφεραν ότι είδαν έναν μεγάλο μετεωρίτη να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό την Κυριακή- με ορισμένους να περιγράφουν μια εξαιρετικά φωτεινή πύρινη σφαίρα και έναν δυνατό ήχο, καθώς το αντικείμενο περνούσε από πάνω τους.

Δεκάδες βίντεο και μαρτυρίες κοινοποιήθηκαν στην ομάδα Australian Meteor Reports στο Facebook.

Η Σάσκια Ρόις-Σμιτ, από το Φράιερσταουν, ανάρτησε στην ομάδα ότι είδε τον μετεωρίτη να περνάει «κατευθείαν πάνω από το κεφάλι μου, πολύ χαμηλά, έμοιαζε χαμηλότερα και από αεροπλάνο… τόσο κοντά που μπορούσα να διακρίνω λεπτομέρειες καύσης, σαν ηφαιστειακός βράχος που καίγεται, με αποχρώσεις μαύρων σχηματισμών βράχου να φαίνονται καθαρά».

{https://www.tiktok.com/@7newsaustralia/video/7537131548571749688}

{https://www.instagram.com/reel/DNLAjP1Rr5k/}

Λίγο μετά, η Ρόις-Σμιτ ένιωσε «μια τεράστια έκρηξη, που ακουγόταν περισσότερο σαν πρόσκρουση παρά σαν κρότος, αλλά μπορεί να ήταν και τα δύο. Το σπίτι μου και η γη γύρω μου τραντάχτηκαν ορατά».

Ο Τέρενς Ντέιλ, που ζει στο Ίλντον, έγραψε στο Facebook ότι είδε τον μετεωρίτη στις 7:35 μ.μ. «Χαμηλά στον ορίζοντα και ήταν μπλε και κόκκινος στο χρώμα, με εξαιρετικά μακρόστενο σχήμα. Έφυγε από το οπτικό μου πεδίο λόγω της οροσειράς κοντά στο σπίτι μας», έγραψε ο Ντέιλ.

«Ήξερα τι ήταν, καθώς είχα διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια επικείμενη βροχή μετεωριτών. Τυχαία βρισκόμουν έξω σε μια πολύ καθαρή νύχτα και κοίταζα προς τη σωστή κατεύθυνση». Ο Ντέιλ δήλωσε ότι έμεινε άφωνος από το θέαμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Zpf2lAQuWnk&ab_channel=ABCNews%28Australia%29}

«Ήταν σίγουρα μετεωρίτης»

Ο αστροφυσικός και αστρονόμος καθηγητής Τζόντι Χόρνερ, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κουινσλάνδης, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για μετεωρίτη που φώτισε τον ουρανό.

«Ήταν σίγουρα μετεωρίτης. Επειδή ήταν τόσο φωτεινός, τον χαρακτηρίζουμε "fireball" [σφαίρα φωτιάς] – που σημαίνει απλώς ότι ήταν πιο φωτεινός από ό,τι φαίνεται ο πλανήτης Αφροδίτη», δήλωσε ο Χόρνερ.

«Με βάση τη φωτεινότητά του και το γεγονός ότι ακούστηκε ευρέως ένας ηχητικός κρότος-βούισμα λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή του, είναι πιθανό τμήματά του να έφτασαν στο έδαφος».

Πρόσθεσε ωστόσο ότι, απ’ όσο γνωρίζει, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα - κάτι που βέβαια δεν είναι ασυνήθιστο, καθώς οι μετεωρίτες είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

«Πρακτικά πρέπει να είσαι ειδικός για να ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις είναι όντως αυτό που ελπίζεις να βρεις», είπε.

«Αν μπορείς να βρεις πλάνα από πολλές γωνίες και τοποθεσίες, τότε μπορείς να υπολογίσεις την πορεία του στην ατμόσφαιρα, να δεις πόσο γρήγορα κινούνταν, προς ποια κατεύθυνση, και συνεπώς πού μπορεί να έχουν πέσει τμήματά του».

Ο Χόρνερ ανέφερε ότι το Australian Desert Fireball Network, που λειτουργεί από το Πανεπιστήμιο Κέρτιν, διαθέτει δίκτυο καμερών για την καταγραφή τέτοιων φαινομένων, ενώ υπολόγισε ότι στην Αυστραλία συμβαίνουν γεγονότα σαν αυτό της Κυριακής από πέντε έως δέκα φορές τον χρόνο.

Πηγή: Guardian

