Kύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Ευρώπη - «Βράζουν» Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί ξανά σε όλη την Ευρώπη.

Σε συναγερμό παραμένουν - λόγω υψηλών θερμοκρασιών που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου - περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί ξανά σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία, την Κυριακή 42 νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, με τα χειρότερα να έρχονται, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα και αύριο Τρίτη.

Από σήμερα 46 νομοί τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 40 βαθμούς ή και περισσότερο στις πιο νότιες περιοχές της χώρας.

Κόκκινος συναγερμός στην Τενερίφη

Πιο νότια, τόσο η ηπειρωτική Ισπανία όσο και τα νησιά της υπέφεραν από τη ζέστη την Κυριακή, με 15 κοινότητες να είναι σε επιφυλακή, συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων Νήσων όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς.

Επιπλέον, η ζέστη αναμένεται να πληγεί από τον Καλίμα, έναν ζεστό, ξηρό άνεμο που πνέει από την έρημο Σαχάρα, ο οποίος μειώνει την ορατότητα και προκαλεί προβλήματα στην αναπνοή.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων εξέδωσε προ-συναγερμό για το νησί της Τενερίφης.

Στην ηπειρωτική βορειοδυτική περιοχή Λεόν της Ισπανίας, έξι πυρκαγιές κρατούν ολόκληρη την επαρχία σε επιφυλακή, δύο από τις οποίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές λόγω της εγγύτητάς τους σε κατοικημένες περιοχές.

Στο Γέρες, περίπου τριάντα κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί επειδή η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Η κατάσταση αυτή οδήγησε την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν να κηρύξει συναγερμό επιπέδου 2 για την πυρκαγιά στο Γέρες, η οποία επηρεάζει άμεσα το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς Las Médulas.

Σε υψηλό επίπεδο συναγερμού η Πορτογαλία

Την Κυριακή η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας αύξησε την κατάσταση ετοιμότητας στο μέγιστο επίπεδο, λόγω της ζέστης και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το επίπεδο του συναγερμού αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Το πρωί της Κυριακής επικράτησε μικρή ανακούφιση μετά από μια νύχτα κόλασης λόγω των πυρκαγιών στη Μοϊμέντα ντα Μπέιρα και το Τρανκόσο, στην περιοχή Βισέου.

Στη Βιγιαρεάλ έχουν αναφερθεί δύο πυρκαγιές με πολλά ενεργά μέτωπα.

Στην κεντρική περιοχή, ξέσπασε πυρκαγιά στην Πενακόβα.

Λόγω της πολυπλοκότητας των μετεωρολογικών συνθηκών, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση των πόρων.

Με πληροφορίες από Euronews.com