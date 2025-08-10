Προκαλεί για τα σκελετωμένα παιδιά στη Γάζα ο Νετανιάχου και μιλάει για «ολοκλήρωση του πολέμου»

Παραλήρημα Νετανιάχου για τα παιδιά που λιμοκτονούν εν μέσω πολέμου.

Σε μια συνέντευξη Τύπου που χαρακτηρίστηκε από σκληρή ρητορική, στο όριο του κυνισμού, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δε δίστασε να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον διεθνή τύπο, προβάλλοντας φωτογραφίες σκελετωμένων παιδιών της Γάζας και κατηγορώντας τη Χαμάς για «προπαγάνδα» που, όπως είπε, τα ΜΜΕ «καταπίνουν αμάσητα».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να τελειώσουμε τη δουλειά»

Περιγράφοντας τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί ο Νετανιάχου εξήγησε: «Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να τελειώσει τη δουλειά και να νικήσει τη Χαμάς. Έχουμε περίπου το 70 με 75% της Γάζας υπό στρατιωτικό έλεγχο. Αλλά έχουμε επίσης δύο οχυρά της Χαμάς που πρέπει να καταλάβουμε. Πρόκειται για την πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς της Μαουάσι ανθρωπιστική ζώνη».

Ο IDF έχει λάβει εντολή «να διαλύσει τα δύο εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς» σημείωσε.

«Πρώτα θα εξασφαλίσουμε τη ή μεταφορά των αμάχων σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας. Σε αυτές τις ζώνες θα τους δοθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα ανθρωπιστικά ζητήματα, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκς: «Η πολιτική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς ήταν να τη δημιουργήσει».

«Δεν εφαρμόζουμε πολιτική λιμοκτονίας»

Ο ίδιος αρνήθηκε, επίσης, ότι ο IDF εφάρμοσε πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα, επιμένοντας ότι το Ισραήλ επέτρεψε την παροχή επαρκούς βοήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η Χαμάς διέκοψε τη ροή της βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατάφεραν να τη διανείμουν σωστά.

Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο «σχεδόν 2 εκατομμυρίων τόνων βοήθειας», είπε.

«Αν είχαμε εφαρμόσει πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς το αντίθετο».

Τι είπε για το χρονοδιάγραμμα

Όταν του ζητήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο, ο Νετανιάχου είπε: «Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει είναι αρκετά γρήγορο».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ κατέλαβε τη Ράφα, χρειάστηκαν «περίπου οκτώ ή έξι ημέρες» για να απομακρυνθούν οι άμαχοι , οπότε «πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα».

«Δε θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα αρκετά «σφιχτό» χρονικό διάστημα επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», λέει.

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η υλοποίηση του σχεδίου για την κατάληψη νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε μήνες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρέθεσε επίσης τους 5 όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για να τελειώσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι 5 όροι είναι οι εξής:

1. Εξάλειψη της Χαμας

2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατιωτικοποίηση της Γαζας

4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής απο το Ισραηλ

5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γαζας

{https://x.com/Telegraph/status/1954548334837838034}