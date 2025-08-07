Games
Μιζούρι: Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή, δύο νεκροί (Βίντεο)

Μιζούρι: Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή, δύο νεκροί (Βίντεο) Φωτογραφία: x
Βίντεο δείχνει τη φωτιά που έχει ξεσπάσει μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα μέσα στον ποταμό Μισισιπή στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ δείχνει την πυρκαγιά που ξέσπασε καθώς το ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή στο Γουέστ Άλτον του Μιζούρι.

{https://twitter.com/AZ_Intel_/status/1953506345967132899}

Νεότερη ενημέρωση από τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι η φωτιά έχει σβήσει ενώ κάνουν λόγο για δύο νεκρούς, οι οποίοι επέβαιναν στο ελικόπτερο. Στη φορτηγίδα όπου συνετρίβη το ελικόπτερο δεν υπήρξε κανείς άλλος τραυματίας.

{https://twitter.com/kmoxnews/status/1953508203506872787}

