Μιζούρι: Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή, δύο νεκροί (Βίντεο)

Βίντεο δείχνει τη φωτιά που έχει ξεσπάσει μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα μέσα στον ποταμό Μισισιπή στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ δείχνει την πυρκαγιά που ξέσπασε καθώς το ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή στο Γουέστ Άλτον του Μιζούρι.

{https://twitter.com/AZ_Intel_/status/1953506345967132899}

Νεότερη ενημέρωση από τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι η φωτιά έχει σβήσει ενώ κάνουν λόγο για δύο νεκρούς, οι οποίοι επέβαιναν στο ελικόπτερο. Στη φορτηγίδα όπου συνετρίβη το ελικόπτερο δεν υπήρξε κανείς άλλος τραυματίας.

{https://twitter.com/kmoxnews/status/1953508203506872787}