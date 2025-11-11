Έχει στηθεί επιχείρηση διάσωσης. Συγκλονιστικό βίντεο από την πτώση.

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

{https://x.com/haber365/status/1988225509826982073?s=20}

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/turkiyetodaycom/status/1988227650934976745?s=20}