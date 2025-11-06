«Υπάρχει τόσο πολύ καμένο, παραμορφωμένο μέταλλο, και δεν έχουν εντοπιστεί όλες οι σοροί» είπε ο δήμαρχος του Λούισβιλ για το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους της UPS.

Εννέα άτομα αγνοούνται και 12 είναι επίσημα οι νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ του Κεντάκι, δήλωσε την Πέμπτη ο δήμαρχος, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Ο Γκρίνμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε από 15 σε εννέα. Αξιωματούχοι του Κεντάκι είχαν πει την Τετάρτη ότι τα τρία μέλη του πληρώματος που επέβαιναν ήταν μεταξύ των νεκρών και ότι ένα μικρό παιδί πιστεύεται ότι σκοτώθηκε στην έκρηξη.

Ο δήμαρχος προειδοποίησε ότι τις επόμενες μέρες ενδέχεται να εντοπιστούν περισσότερες σοροί καθώς οι αρχές ερευνούν το τεράστιο πεδίο με τα συντρίμμια που άφησε πίσω του η φρικτή συντριβή.

«Υπάρχει τόσο πολύ καμένο, παραμορφωμένο μέταλλο, και δεν έχουν εντοπιστεί όλες οι σοροί, αρκεί να κοιτάξετε κάτω από ορισμένα πράγματα», είπε. «Και έτσι, αυτό που θα ξεκινήσει τώρα είναι να ερευνήσουμε τα διάφορα στρώματα των συντριμμιών στο πεδίο της συντριβής, όλα μέχρι σήμερα έχουν να κάνουν μόνο με το να εξετάσουμε τι μπορεί να φανεί χωρίς να μετακινήσουμε τα συντρίμμια».

{https://twitter.com/ABC7NY/status/1986480647137796220}

Η συντριβή σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ο αριστερός κινητήρας του αεροπλάνου McDonnell Douglas MD-11 έπιασε φωτιά κατά την απογείωση και αποκολλήθηκε αμέσως, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η πτήση 2976 της UPS κατευθυνόταν προς τη Χονολουλού.

Το βίντεο της συντριβής που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να φλέγεται λίγο πριν συντριβεί σε μια σειρά από κτίρια νότια του Διεθνούς Αεροδρομίου Muhammad Ali του Λούισβιλ, καταστρέφοντας τη γύρω περιοχή. Το αεροπλάνο είχε περίπου 38.000 γαλόνια καυσίμων όταν συνέβη η συντριβή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Σον Γκάρμπερ, ιδιοκτήτης μιας από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την έκρηξη, της Grade A Auto Parts and Scrap Metal Recycling, δήλωσε ότι τέσσερα από τα 18 κτίρια της εταιρείας του καταστράφηκαν από την έκρηξη. «Υπήρχε μια τεράστια μπάλα φωτιάς και τεράστιες πολλαπλές εκρήξεις που σημειώθηκαν τριγύρω και προφανώς άνθρωποι έτρεχαν και ούρλιαζαν», δήλωσε ο Γκάρμπερ στο NBC News και πρόσθεσε πως περίπου 24 άνθρωποι βρίσκονταν στα κτίρια τη στιγμή της έκρηξης.

{https://twitter.com/JerryLinds73958/status/1986478226504577329}

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνά τη συντριβή, εξετάζοντας το ιστορικό συντήρησης του αεροπλάνου, με τη βοήθεια εγκληματολογικών ερευνητών του FBI. Η εμπλοκή του FBI είναι η τυπική διαδικασία και δεν υποδηλώνει ότι οι αρχές υποψιάζονται τρομοκρατία.

Οι αξιωματούχοι έχουν ανακτήσει τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου και τα έστειλαν στην Ουάσινγκτον για ανάλυση.

Η συντριβή σημειώθηκε εν μέσω του μεγαλύτερου lockdown της κυβέρνησης στην ιστορία του έθνους. Εν μέσω του lockdown, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, δεν πληρώνονται για την εργασία τους, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού. Σε μια εμφάνιση στο Fox News το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η συντριβή σχετιζόταν με το lockdown της κυβέρνησης.

«Δεν επρόκειτο για πρόβλημα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Θέλω να είμαι σαφής σε αυτό», είπε. «Αυτό φαινόταν περισσότερο μηχανικό. Αλλά έχουμε τους καταγραφείς πτήσης και δεδομένων, αυτοί βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης και θα μας πουν τι συνέβαινε σε αυτό το αεροσκάφος».

{https://twitter.com/thenightmarehub/status/1986478146254758277}

Η UPS είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στο Λούισβιλ, με περισσότερους από 25.000 υπαλλήλους της να εδρεύουν στην μητροπολιτική περιοχή. Η εταιρεία αποκαλεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λούισβιλ «κεντρικό σημείο του παγκόσμιου αεροπορικού δικτύου της εταιρείας», με περίπου 400 πτήσεις της να φτάνουν και να αναχωρούν καθημερινά.

Το τελευταίο δυστύχημα της UPS συνέβη το 2013, όταν ένα μεταγωγικό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν οι δύο πιλότοι.