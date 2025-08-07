Games
Νετανιάχου: Σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας

Νετανιάχου: Σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας Φωτογραφία: AP/Mariam Zuhaib
Ο Νετανιάχου ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν είναι στόχος του Ισραήλ να κρατήσει τον έλεγχο στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραχώρησε συνέντευξή στο αμερικανικό δίκτυο Fox επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να πάρει τν έλεγχο της Γάζας.

«Σκοπεύουμε» να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας είπε ο Νετανιάχου, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου αναμένεται να εγκριθεί το σχέδιό του. «Σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από τη Γάζα, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί και να παραδώσουμε (τη Γάζα) σε πολιτική διακυβέρνηση - αυτή δεν είναι η Χαμάς και κανένας που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ» ξεκαθάρισε.

Όπως τόνισε «θέλουμε να απελευθερωθούμε εμείς και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από τον τρομερό τρόμο της Χαμάς». Ο Νετανιάχου ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν είναι στόχος του Ισραήλ να κρατήσει τη Γάζα. «Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», όπως είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναμένεται να πιέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, προκειμένου να εγκρίνει το σχέδιό του για την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας.

Όμως έκδηλος είναι ο φόβος ότι η νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα θέσει σε κίνδυνο τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα φοβούνται ότι οι αυξημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο περίπου 20 ζωντανούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εδώ και αρκετές ημέρες ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει υποστήριξη για ένα σχέδιο επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα και ανακατάληψης ολόκληρης της επικράτειας.

Αυτό ακολουθεί μετά την κατάρρευση των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που θα λήξει την ομηρία των Ισραηλινών που κρατούνται ακόμα στη Γάζα.

Αντιδράσεις για τα σχέδια Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναμένεται να παραμείνει στη θέση του και να μην παραιτηθεί παρά την αντίθεσή του στο σχέδιο. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «η επιχείρηση είναι ένα λάθος και θα θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους».

Παράλληλα δύο πηγές τόνισαν πως οποιοδήποτε σχέδιο παρουσιάσει η κυβέρνηση Τραμπ θα επηρεάσει άμεσα την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον θύλακα και τα σχέδια που θα συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την Πέμπτη. Μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου συνεχίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

