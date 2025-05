Αρχίζει η πολύκροτη δίκη του Σον Κομπς για τα «freak offs»

Ξεκινά η πολύκροτη δίκη του Παφ Ντάντι: Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Ξεκινά σήμερα - με την επιλογή των ενόρκων - η πολύκροτη δίκη του Sean «Diddy» Combs, που βρίσκεται έγκλειστος από τον περασμένο Σεπτέμβριο με τις κατηγορίες της συνωμοσίας για εκβιασμό, της σωματεμπορίας και της μεταφοράς με σκοπό την άσκηση πορνείας.

Εάν καταδικαστεί - ο άλλοτε πανίσχυρος της αμερικανικής ραπ - μπορεί να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη. Ο ράπερ αντιμετωπίζει άλλωστε δεκάδες αστικές αγωγές από άτομα που τον κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε τη δύναμή του για να τους ναρκώσει, βιάσει, εκφοβίσει και φιμώσει.

Ο Combs έχει δηλώσει αθώος για όλες κατηγορίες, καταγγέλλοντας τις αγωγές ως προσπάθειες για εύκολο πλουτισμό.

Ποιος είναι ο Παφ Ντάντι

Ο Combs - που έχει γνωστός με τα ονόματα Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love και Brother Love - εμφανίστηκε στη σκηνή του χιπ-χοπ τη δεκαετία του 1990.

Η επιτυχία της πρώιμης μουσικής του καριέρας περιελάμβανε τη βοήθεια που προσέφερε στην έναρξη της καριέρας μεγάλων αστέρων όπως η Mary J Blige και ο Christopher Wallace - γνωστός και ως Biggie Smalls ή The Notorious B.I.G.

Η μουσική του εταιρεία Bad Boy Records έγινε μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στο χώρο της ραπ και επεκτάθηκε - συμπεριλαμβάνοντας τους Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey και Jennifer Lopez.

Ο Combs είχε επίσης μια σπουδαία επιχειρηματική καριέρα εκτός μουσικής, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας με τη βρετανική εταιρεία ποτών Diageo για την προώθηση της γαλλικής μάρκας βότκας Cîroc.

Το 2023, κυκλοφόρησε τον πέμπτο δίσκο του The Love Album: Off The Grid και κέρδισε την πρώτη του σόλο υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Στην ομοσπονδιακή υπόθεση που έχει ανοίξει εις βάρος του ο Combs κατηγορείται - μεταξύ άλλων - για σωματεμπορία, απαγωγή και εξαναγκασμό γυναικών σε σεξουαλικές δραστηριότητες, μερικές φορές με τη χρήση πυροβόλων όπλων ή απειλών βίας.

Σε μια έφοδο στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες, η αστυνομία βρήκε προμήθειες που, όπως είπε, προορίζονταν για χρήση σε όργια γνωστά ως «freak offs», συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών και περισσότερων από 1.000 μπουκαλιών baby oil. Ξεχωριστά, ο Combs αντιμετωπίζει μια σειρά από αγωγές που τον κατηγορούν για βιασμό και επίθεση.

Ο Tony Buzbee, δικηγόρος από το Τέξας που χειρίζεται κάποιες από αυτές τις υποθέσεις, δήλωσε ότι περισσότερες από 100 γυναίκες και άνδρες από όλες τις ΗΠΑ είτε έχουν καταθέσει αγωγές εναντίον του μεγιστάνα της ραπ είτε προτίθενται να το πράξουν.

Τον Δεκέμβριο του 2023, μια γυναίκα γνωστή στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα «ομαδικού βιασμού» από τον Combs και άλλους το 2003, όταν ήταν 17 ετών. Είπε ότι της δόθηκαν «άφθονες ποσότητες ναρκωτικών και αλκοόλ» πριν από την επίθεση.

Όλα ωστόσο πήραν μια διαφορετική τροπή όταν τον μήνυσε η πρώην σύντροφός του Casandra Ventura, γνωστή και ως Cassie, στα τέλη του 2023: Η γυναίκα τον κατηγόρησε για την βίαιη κακοποίηση και βιασμό της.

Η αγωγή αυτή διευθετήθηκε έναντι αδιευκρίνιστου ποσού μία ημέρα μετά την κατάθεσή της, με τον Combs να υποστηρίζει την αθωότητά του.

Έκτοτε, δεκάδες άνθρωποι έχουν καταθέσει αγωγές κατηγορώντας τον Combs για σεξουαλική επίθεση, με κατηγορίες που χρονολογούνται από το 1991, ενώ ο ίδιος αρνείται όλους τους ισχυρισμούς.

Σημειώνεται πως η αμφιλεγόμενη σχέση του με την Βεντούρα επανήλθε στην επιφάνεια το 2024, όταν υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος που διέρρευσε από το CNN έδειξε τον Combs να κλωτσάει την πρώην σύντροφό του καθώς εκείνη βρισκόταν στο πάτωμα ενός διαδρόμου ξενοδοχείου το 2016.

Παρότι στο παρελθόν είχε διαψεύσει το περιστατικόμ, εντέλει ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του σημειώνοντας: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου σε αυτό το βίντεο. Είχα αηδιάσει τότε όταν το έκανα. Είμαι αηδιασμένος και τώρα».