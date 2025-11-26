Δύο επίσης από τους 14 κατηγορουμένους εισέπραξαν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για...νέους αγρότες με αιτήσεις που υπέβαλαν οι παππούδες τους!

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρεται να ζημίωσε τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, με 14 κατηγορουμένους – οι περισσότεροι από την Κρήτη. Στο εδώλιο παρουσιάστηκαν μόνο δύο, μεταξύ των οποίων και ένας ηθοποιός, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Ιδιαίτερα.. . τυχεροί αποδείχτηκαν όσοι επέλεξαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στο ίδιο Κέντρο Υποδοχής των σχετικών δηλώσεων, ακόμη κι αν εμφανίζονταν σχεδόν όλοι να μισθώνουν τις εκτάσεις από τον ίδιο ιδιοκτήτη!!

Δύο επίσης από τους συνολικά 14 κατηγορουμένους εισέπραξαν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για...νέους αγρότες με αιτήσεις που υπέβαλαν οι παππούδες τους! Η δίκη των 14 κατηγορουμένων κυρίως από την Κρήτη ξεκίνησε το πρωί αλλά στο εδώλιο βρέθηκαν μόνο δύο από αυτούς, μεταξύ των οποίων κι ένας ηθοποιός ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο εξ’ αυτών τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επιδοτήσεις που έλαβαν μέσα σε μια χρονιά, το 2020 άρχιζαν από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε στην αγόρευση του την ενοχή όλων των κατηγορουμένων προτείνοντας για έναν μόνο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή…Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» είπε ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης.

Η υπόθεση αυτη, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της εδρας,« σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν το έλεγχος. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις».

Τα πανομοιότυπα αποτελέσματα ελέγχου και τα κοινά στοιχεία σε όλες τις υποθέσεις των κατηγορουμένων επισήμανε κατά την αγόρευση του ο εισαγγελέας. «Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους» περιέγραψε ο εισαγγελέας συνεχίζοντας με αντίστοιχες περιγραφές για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Στο στόχαστρο και ηθοποιός - «Ήθελα να δημιουργήσω ένα κέντρο ευ ζην»

Ηθοποιός στο επάγγελμα και μάλιστα βραβευμένος δήλωσε ο δεύτερος κατηγορούμενος που απολογήθηκε . «Είμαι πολυσχιδής προσωπικότητα. Το όνειρο μου πολλά χρόνια ήταν να κάνω ένα κέντρο αγροτουρισμό. Είχα κάνει έρευνα γι’ αυτό για την καλλιέργεια πραγμάτων που υπάρχει έλλειψη. Εγώ είχα και δικά μου χωράφια με ελιές στη Σαλαμίνα, αν ήθελα να παίρνω λεφτά χωρίς να δουλέψω θα τα είχα δηλώσει. Δεν το έκανα. Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές να προωθούμε το ευ ζην. Είχα επισκεφθεί ανάλογα κέντρα. Το όραμα μου ήταν να δημιουργήσω ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελα μεγάλη έκταση, κι 1.000.000 στρέμματα θα τα ήθελα» ανέφερε και συμπλήρωσε πως απευθύνθηκε σε ΚΥΔ (Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων) στον Πειραιά όπου «μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά». Ο κατηγορούμενος είπε πως ο ίδιος στις αναζητήσεις του έβρισκε πολύ υψηλές τιμές «ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά» και παραδέχθηκε πως δεν είχε δει τις εκτάσεις .

«Ρώτησα αν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήθελα. Ρώτησα ανθρώπους» είπε .

Πρόεδρος: Δεν σας προβλημάτισε το χαμηλό μίσθωμα;

Κατηγορούμενος: Όχι! Αντιθέτως χάρηκα πάρα πολύ που ήταν χαμηλό το μίσθωμα.

Πρόεδρος: Ο μεσίτης ποιος ήταν;

Κατηγορούμενος: Ο κύριος Γιώργος…τον έβαλα να μιλήσει με το λογιστή μου.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε πως έλαβε 5.000 ευρώ. «Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να τα επιστρέψω. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να τα επιστρέψω. Δεν μπορούσα να βρω κανένα από αυτούς που με βοήθησαν για να ρωτήσω τι έχει γίνει. Πήγα στο δικηγόρο μου για να δω πως θα επιστρέψω τα χρήματα» είπε.

Για τον κατηγορούμενο ηθοποιό, που έχει επιστρέψει το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας είπε ότι χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο. «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε σχετικά με τον ισχυρισμό δύο κατηγορουμένων ότι οι αιτήσεις έγιναν από τους παππούδες τους, πως «δεν μπορεί αν σταθεί στη λογική αφού επρόκειτο για επιδοτήσεις νέων αγροτών».

Η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Ως μάρτυρας εξεταστηκε η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων: «Από το 2015 υπήρχε μια τάση να δηλώνονται βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο για να τον διατηρούν σε καλή γεωργική κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως η βλάστηση να μένει στα 70 εκατοστά. Όμως δεν είναι όλες οι εκτάσεις γι αυτό. Οι περισσότερες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι πετρώδης και ξυλώδης και είναι για βόσκηση, δεν διατίθενται δηλαδή για άλλο σκοπό».

Η μάρτυρας εξήγησε πως σε όλες τις περιπτώσεις υπηρχε η ιδια «πατέντα». «Σε αυτά τα 8 ΑΦΜ που είχα ελέγξει τα πρώτα πράγματα που είδαμε είναι ότι δεν είχαν ζώα. Ο κυριότερος έλεγχος που κάναμε ήταν το Ε9 των ιδιοκτητών. Αυτά μας έδειξαν ότι πρόκειται για την ίδια πατέντα…στο Ε9 των ιδιοκτητών οι εκτάσεις αυτές ήταν δηλωμένες μόνο μια χρονιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ μιλώντας για την πολυσυζητημένη τεχνική λύση η κ. Τυχεροπούλου εξήγησε πως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις «διασταυρώσαμε τα αγροτεμάχια που δηλώνονταν με προηγούμενες τεχνικές λύσεις». «Η τεχνική λύση είναι εκτάσεις που δίνονται σε κτηνοτρόφους για να βοσκήσουν τα ζώα τους. Εδώ διαπιστώσαμε λοιπόν ότι αυτές οι εκτάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες τεχνικές λύσεις. Εδώ μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις περίπου 120 εκτάρια σε περιοχές όπως η Ροδόπη και η Αρτα, δηλαδή σε περιοχές πολύ μακριά από την έδρα των δικαιούχων. Καταλήξαμε ότι με κάποιο τρόπο ιχνηλατούνταν από κάποιους που της μοίραζαν σε άλλους. Ηταν δημόσιες εκτάσεις και ξαφνικά εμφανίζονταν σαν ιδιωτικές» είπε.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις η μάρτυρας εξήγησε πως θα ήταν περίεργο να ζεις στην Κρήτη και να μισθώνεις βοσκότοπο στο Γράμμο.

«Πώς θα πηγαίνετε να κάνετε την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα; Εσείς μπορείτε να δηλώσετε ότι θέλετε…και την Ακρόπολη μπορείτε να δηλώσετε, αλλά δεν έπρεπε να επιδοτηθείτε!» είπε ενώ αναφερόμενη σε κατηγορουμένη που ισχυρίζεται ότι είχε ζωικό κεφάλαιο η μάρτυρας σχολίασε πως «αν είχε τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο δεν δικαιούνταν το εθνικό απόθεμα». Σύμφωνα με τη μάρτυρα υπήρχε «μια άλλη μέθοδος ξεπλύματος των δικαιωμάτων. Στην πρώτη αίτηση δεν δήλωναν ζώα και έπαιρναν τα δικαιώματα. Μετά στην επόμενη δήλωναν ζωικό κεφάλαιο και δεν είχαν εκτάσεις».

Ως νέος αγρότης υπέβαλε την αίτηση ο παππούς του κατηγορούμενου

Ένας από τους κατηγορούμενους , νεαρός φοιτητής , απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε πως έμαθε ότι ελέγχεται για την υπόθεση 2022-2023 σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει τον άνθρωπο με τον οποίο φαίνεται να έχει υπογράψει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της έκτασης.

«Ήρθε ένα χαρτί ότι είμαι ελεγχόμενος κι εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ρώτησα τους δικούς μου τι έγινε και μου είπαν ότι μάλλον εκ παραδρομής ο παππούς που ήταν κτηνοτρόφος…» ανάφερε και στη συνέχεια κλήθηκε από την έδρα να εξηγήσει «Τι έκανε ο παππούς;».

Πρόεδρος : Η αίτηση που έγινε ήταν για αγρότες μικρής ηλικίας, πως αφορούσαν τον παππού σας;

Κατηγορούμενος: Δεν γνωρίζω..λάθος του παππού; Του λογιστή; Του μελετητή;

Πρόεδρος: Καλά βρεθήκατε κατηγορούμενος δεν ψάξατε;

Μάρτυρας: Μου είπαν λάθος…

Πρόεδρος: Καλά που είναι αυτοί; Γιατί δεν ήρθαν εδώ να πουν εμείς φταίμε το μπλέξαμε το παιδί;

Μάρτυρας: Έχουμε φιλική σχέση…

Πρόεδρος: Μετά από όλα αυτά τον κρατήσατε το λογιστή; Μη βρεθείτε κι αλλού κατηγορούμενος….