ΗΠΑ: Ανακαλούνται καραμέλες λόγω απαγορευμένων χρωστικών ουσιών

Πέρα από την τρέχουσα ανάκληση, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την απαγόρευση τεχνητών χρωστικών ουσιών στα τρόφιμα.

Ανακαλούνται στις ΗΠΑ πασίγνωστες καραμέλες καθώς μετά από σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν μη δηλωμένες και επικίνδυνες χρωστικές που δεν είναι ασφαλείς για το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε η εταιρεία Blooming Import Inc., από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ανακαλεί 74 κιβώτια Golden Crop Candy (καραμέλες σε συσκευασία των 10 γρ) επειδή περιέχουν τις απαγορευμένες χρωστικές Blue 1, Red 40 και Acid Red 18.

Η ανάκληση ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2025 και παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Τα επηρεαζόμενα προϊόντα διανεμήθηκαν σε καταστήματα στη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, το Μέριλαντ, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Μασαχουσέτη, το Μιζούρι, το Ντέλαγουερ και το Τέξας.

Αυτές είναι οι καραμέλες που ανακαλούνται

Golden Crop Candy

Περιγραφή: Το προϊόν αφορά το προϊόν Golden Golden Candy, το οποίο έχει ανακαλυφθεί από την εταιρεία Candy Candy Golden: (283 γρ.) σε συσκευασία καραμέλας.

Κωδικός UPC: 73476513450

Ποσότητα Προϊόντος: Ποσότητα προϊόντος: 74 περιπτώσεις

Αριθμός ανάκλησης: F-0716-2025

Ταξινόμηση: Κατηγορία II

Διανέμεται από: Blooming Import Inc., 45 Bowne St, Brooklyn, NY 11231-1202

Πωλείται σε: Μπρούκλιν, Μπρούκλιν, Μπρούκλιν: ΝΥ, PA, MD, NJ, MA, MO, DE, TX

Η ανάκληση ταξινομείται ως Κατηγορία II, υποδεικνύοντας χαμηλό κίνδυνο σοβαρών συνεπειών για την υγεία, αν και ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινές ή αναστρέψιμες επιπτώσεις. Μέχρι τη δημοσίευση της ανάκλησης, δεν έχουν αναφερθεί ασθένειες σε σχέση με αυτό το θέμα. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τις ανακληθείσες καραμέλες και θα πρέπει να απορρίψουν το προϊόν ή να το επιστρέψουν στον τόπο αγοράς. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσουν να πωλούν ή να διανέμουν τα επηρεαζόμενα προϊόντα και να ελέγξουν τα αποθέματά τους για τον συγκεκριμένο κωδικό UPC.

Σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες συστήνουν στο καταναλωτικό κοινό να αποφεύγουν την αγορά επεξεργασμένων τροφών με τεχνητά χρώματα δεδομένου ότι όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες χρωστικές, συνήθως ξεπερνούν τις επιτρεπτές ποσότητες.

ΗΠΑ: Σταδιακή κατάργηση των τεχνητών χρωστικών ουσιών στα τρόφιμα από την κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη τα σχέδιά της για τη σταδιακή κατάργηση των τεχνητών χρωστικών ουσιών από τα τρόφιμα. Η αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «καταργεί ντε φάκτο στις ΗΠΑ όλες τις χρωστικές ουσίες τροφίμων που προέρχονται από το πετρέλαιο», δήλωσε ο νέος επικεφαλής της Μάρτι Μάκαρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Συνολικά οκτώ τεχνητές χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και προέρχονται από το πετρέλαιο, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί ότι βλάπτουν την υγεία, θα απαγορευθούν σταδιακά ως το τέλος του 2026.

«Στη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών τα παιδιά στις ΗΠΑ ζουν ολοένα και περισσότερο σε μια τοξική σούπα τεχνητών χημικών προϊόντων», δήλωσε ο Μάκαρι, επικαλούμενος έρευνες που συνδέουν τις τεχνητές χρωστικές ουσίες με τον διαβήτη, την υπερκινητικότητα ακόμη και την εμφάνιση καρκίνου. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, οι προσπάθειες να αφαιρεθούν οι τεχνητές χρωστικές ουσίες από τα τρόφιμα είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθήσεις στα παιδιά.

Ο Μάκαρι εξήγησε ότι η FDA θα ξεκινήσει με την ανάκληση της άδειας δύο τεχνητών χρωστικών ουσιών τους επόμενους μήνες και θα συνεργαστεί με τη βιομηχανία τροφίμων με στόχο την κατάργηση έξι ακόμη ως το τέλος του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των τεχνητών χρωστικών ουσιών που επιθυμεί να καταργήσει η κυβέρνηση Τραμπ η “ Red 40” (γνωστό με την ονομασία Ε129 στην Ευρώπη), η “ Yellow 5” (E102) και η “ Yellow 6” (E110) είναι αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τη βιομηχανία τροφίμων, εξήγησε στο AFP ο Πίτερ Λάρι πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών στο Center for Science in the Public Interest (CSPI). Αυτές οι ουσίες βρίσκονται σε δημητριακά, σάλτσες, ποτά ή και καραμέλες, όμως «καμία από αυτές δεν έχει διατροφική αξία», τόνισε ο Λάρι. «Στην πραγματικότητα χρησιμεύουν απλώς για να παραπλανήσουν (σ.σ. τους καταναλωτές), να κάνουν τα τρόφιμα πιο κόκκινα, πιο μπλε, πιο φρουτώδη ή πιο ελκυστικά από όσο είναι στην πραγματικότητα», εξήγησε. Ο Μάκαρι επεσήμανε ότι η αλλαγή από τις τεχνητές χρωστικές ουσίες στις φυσικές δεν θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων. Πρότεινε επίσης στις βιομηχανίες τροφίμων να χρησιμοποιούν υλικά όπως ο χυμός καρπουζιού, καρότου ή παντζαριού για να προσθέτουν χρώμα στα τρόφιμά τους.