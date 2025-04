Αστυνομικοί πυροβόλησαν συγγραφέα που τους σημάδεψε με όπλο, συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Επεισόδιο με τη συγγραφέα Τζίλιαν Λόρεν, κατά τη διάρκεια έρευνας για άλλη υπόθεση.

Αστυνομικοί πυροβόλησαν τη συγγραφέα Τζίλιαν Λόρεν στο Λος Άντζελες και πλέον η ίδια κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έπειτα από επεισόδιο κατά τη διάρκεια έρευνας έπειτα από τροχαίο με εγκατάλειψη.

Η αστυνομία αναζητούσε τρεις ύποπτους οι οποίοι φέρεται να διέφυγαν από το σημείο τροχαίου ατυχήματος. Ο ένας από τους υπόπτους κατέληξε στον δρόμο όπου ζει η Τζίλιαν Λόρεν με τον σύζυγό της, τον μπασίστα των Weezer, Σκοτ Σράινερ.

Η 51χρονη βγήκε από το σπίτι της με όπλο, το οποίο αρνήθηκε να αφήσει κάτω, παρότι ένστολοι της το ζήτησαν «επανειλημμένα», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες. Στη συνέχεια «έστρεψε το όπλο της προς τους αστυνομικούς», οι οποίοι την πυροβόλησαν στον ώμο, στην πίσω αυλή του σπιτιού της.

Επίσης, η Λόρεν πυροβόλησε όταν ένας από τους υπόπτους προσπάθησε να μπει στο ακίνητό της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Αφού πυροβολήθηκε από την αστυνομία, η 51χρονη μπήκε τρέχοντας στο σπίτι της, όπου έμεινε για περίπου μισή ώρα, προτού βγει μαζί με την μπέιμπι σίτερ και παραδοθεί.

Αμφότερες συνελήφθησαν και η συγγραφέας μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, λόγω του τραύματός της, από το οποίο δεν κινδύνευσε η ζωή της. Στη συνέχεια, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος της για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Φορούσε μόνο το εσώρουχό του και ήταν στην πίσω αυλή σπιτιού κοντά στην οικία της Τζίλιαν Λόρεν. Ελικόπτερα τηλεοπτικών δικτύων είχαν καταγράψει τη στιγμή που έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε σε πισίνα, όπως και όταν πότισε τα φυτά του σπιτιού όπου είχε βρει καταφύγιο, καθώς φαινόταν ότι ήθελε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς ώστε να πιστέψουν ότι έμενε εκεί.

Δύο από τα βιβλία της Τζίλιαν Λόρεν έχουν γίνει best seller. Στο «Some Girls: My Life in a Harem» περιέγραφε τις εμπειρίες της από το χαρέμι του πρίγκιπα του Μπρουνέι, Τζέφρι Μπόλκια. Το «Behold the Monster: Facing America's Most Prolific Serial Killer» βασίστηκε σε συνεντεύξεις με τον κατά συρροή δολοφόνο Σάμιουελ Λιτλ, που ομολόγησε ότι σκότωσε 93 ανθρώπους από το 1970 έως το 2005.

{https://www.youtube.com/watch?v=C3fSc0-Z1N4}

Πηγή: BBC