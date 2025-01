Πέθανε η Μαριάν Φέιθφουλ

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαριάν Φέιθφουλ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Η Φέιθφουλ ήταν γνωστή για τις επιτυχίες όπως το As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο top 10 της Βρετανίας το 1964, και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Girl On A Motorcycle του 1968.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Μαριάν Φέιθφουλ», ανέφερε σε σχετική δήλωση ο εκπρόσωπός της.

«Η Μαριάν πέθανε ήσχυχα στο Λονδίνο σήμερα, δίπλα στην αγαπημένη οικογένειά της. Θα λείψει πολύ».

Ποια ήταν η Μάριαν Φέιθφουλ

Με μια δισκογραφία που κάλυπτε κλασικές ποπ μελωδίες της δεκαετίας του '60 μέχρι τις συνεργίσες της με τους Nick Cave, Warren Ellis, Lou Reed και Metallica, η Μαριάν Φέιθφουλ λατρεύτηκε όσοι λίγοι δημιουργοί. Εκτός από τη μουσική τιμήθηκε και από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου.

Η Μαριάν Φέιθφουλ γεννήθηκε το 1946 στο Λονδίνο. Είχε καταγωγή από την αυστριακή αριστοκρατία από την πλευρά της μητέρας της. Μεγάλωσε όμως σε ένα σχετικά συνηθισμένο περιβάλλον σε ένα σπίτι με ταράτσα στο Reading. Όταν έφυγε για το Λονδίνο στην εφηβεία της, συνάντησε τον μάνατζερ των Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, ο οποίος ζήτησε από τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς να γράψουν το ντεμπούτο σινγκλ της As Tears Go By το 1964. Αμέσως έφτασε στο Top 10 της Βρετανίας. Τότε ξεκίνησε και η καριέρα της στην υποκριτική.

Εμφανίστηκε στις Τριες Αδελφές του τσέχοφ με την Γκλέντα Τζάκσον και στον Άμλετ παίζοντας την Οφηλία με την Αντζέλικα Χιούστον. Αργότερα αποκάλυψε ότι έπαιρνε κοκαΐνη για να ερμηνέυει. Στην οθόνη έπαιξε δίπλα στον Όρσον Γουέλς, τον Όλιβερ Ριντ, τον Αλέν Ντελόν και την Άννα Καρίνα και έπαιξε τον εαυτό της στην ταινία του Ζαν Λικ Γκοτάρ Made in the USA το 1966.

Η φήμη της ως σύμβολο του «Λονδίνου» αντικαταστάθηκε, ωστόσο, από τη δυσφημία που προήλθε από τη σχέση της με τους Rolling Stones. Είχε παντρευτεί τον καλλιτέχνη John Dunbar το 1965 και είχε έναν γιο, τον Nicholas, αλλά σύντομα τον εγκατέλειψε για τον Μικ Τζάγκερ. Μαζί έμεινα 4 χρόνια. Συχνά την περιέγραφαν ως μούσα του συγκροτήματος.

{https://www.youtube.com/watch?v=RDN4awrpPQQ}

«Ξέρω ότι με χρησιμοποίησαν ως μούσα για εκείνα τα σκληρά τραγούδια για τα ναρκωτικά. Ήξερα ότι με χρησιμοποιούσαν, αλλά ήταν για έναν σκοπό» είχε πει. Ο εθισμός της στην κοκαΐνη και την ηρωίνη επιδεινώθηκε και η φήμη της καταστράφηκε όταν την ανακάλυψαν γυμνή, τυλιγμένη σε γούνινο χαλί μετά από ντους, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας το 1967 στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς, μαζί με τους Ρίτσαρντς, Τζάγκερ και έξι άλλους άνδρες.

«Με κατέστρεψε», είπε αργότερα. «Το να είσαι άνδρας τοξικομανής και να συμπεριφέρεσαι έτσι ήταν πάντα γοητευτικό. Μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση γίνεται πόρνη και κακή μητέρα» είπε πει.

Το 1970, η Μαριάν Φέιθφουλ έχασε την επιμέλεια του γιου της, χώρισε με τον Τζάγκερ και έμεινε άστεγη, ζώντας στους δρόμους του Σόχο στο Λονδίνο καθώς προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από την ηρωίνη.

«Ζούσα σε έναν πολύ ψεύτικο κόσμο τη δεκαετία του '60», είπε το 2016. «Ξαφνικά, όταν ζούσα στους δρόμους… συνειδητοποίησα ότι τα ανθρώπινα όντα ήταν πραγματικά καλά» είχε αποκαλύψει. Σταδιακά τα κατάφερε και γύρισε τη ζωή της.

Κλείνοντας σχεδόν μία δεκαετία μακριά από τη μουσική επέστρεψε με το κάντρι άλμπουμ Dreamin’ My Dreams το 1976. Επισφράγισε την επιστροφή της με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα άλμπουμ της, το Broken English του 1979 . Τότε ήταν υποψήφια για Grammy, σε ένα άλμπουμ που αγκάλιαζε τη synth-pop και το post-punk με μια συγκινητικά ωμή, βαθιά φωνή.

{https://www.youtube.com/watch?v=-efIjZ_1yQg}

Έκοψε οριστικά τα ναρκωτικά το 1985 και κυκλοφόρησε τακτικά μουσική σε όλη την υπόλοιπη καριέρα της. Όλα αυτά τα χρόνια συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα: Nick Cave, Damon Albarn, Emmylou Harris, Beck και Metallica. Κυκλοφόρησε συνολικά 21 στούντιο άλμπουμ. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο ακόμα φορές, με τον Ben Brierly του πανκ συγκροτήματος The Vibrators και τον ηθοποιό Giorgio Della Terza. «Είχα μια υπέροχη ζωή με όλους τους εραστές και τους συζύγους μου», είπε το 2011, εκτός από τον Della Terza. «Ήταν Αμερικανός και ήταν ένας εφιάλτης».

Τα τελευταία της χρόνια, έζησε στο Παρίσι και έγραψε ένα τραγούδι για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν το 2015, το They Come at Night.

Είχε πολλά προβλήματα υγείας. Το 2007 είχε ανακοινώσει η ίδια πως είχε διαγνωστεί 12 χρόνια πριν με ηπατίτιδα C. Υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού το 2006 και αντιμετώπισε πολλές παθήσεις των αρθρώσεων στα τελευταία της χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας.

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, υπέφερε επίσης από ανορεξία κατά τη διάρκεια του εθισμού της στην ηρωίνη. Το 2020 προσβλήθηκε από κορωνοϊό και νοσηλεύτηκε για 22 ημέρες.