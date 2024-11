Bee Gees: Πέθαναν δύο ντράμερ της μπάντας με διαφορά 4 ημερών

Ο Colin Petersen πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Πέθανε την Τρίτη ο Colin Petersen, ο πρώτος ντράμερ των Bee Gees.

Ο Petersen ξεκίνησε στους Bee Gees το 1966 δίπλα στα αδέλφια Barry, Robin και Maurice Gibb. Συμμετείχε στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους «Spicks and Specks», που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

Γεννήθηκε στο Kingaroy, του Queensland το 1946, και έγινε από μικρή ηλικία γνωστός ως παιδί ηθοποιός με πρωταγωνιστικό ρόλο σε στην αυστραλιανή ταινία του 1956, Smiley. Υπήρξε ντράμερ των Bee Gees μέχρι το 1969, μετά από διαφωνίες με τον μάνατζερ της μπάντας Robert Stigwood. ΟPetersen έφυγε από την μπάντα και δημιούργησε τη δική του την «Humpy Bong».

Αργότερα τον αντικατέστησε ο Geoff Bridgford, αλλα σύντομα η μπάντα αποφάσισε να έχει guest ντρα΄μερ και όχι κάποια μόνιμη συνεργασία. Ο Dennis Bryon, συνεργαζόταν με τους Bee Gees από το 1973 ως το 1980.

Σε μια περίεργη σύμπτωση της ζωής ο Bryon, πέθανε μόλις τέσσερις ημέρες πριν τον Petersen. Αν και δεν αναφερόταν ως επίσημος ντράμερ της μπάντας συμμετείχε σε ηχογραφήσεις τους, ανάμεσά τους και το σάουντρακ του Saturday Night Fever αλλά και στα διάσημα κομμάτια «How Deep Is Your Love» και «More Than a Woman».

Και οι δύο ντράμερ μετά την αποχώρησή τους από τους Bee Gees έπαιζαν σε tribute μπάντες του συγκροτήματος.