Πώς «σάρωσε» ο Τραμπ και ποιοι τον ανέδειξαν σε 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ

Ήταν μία στιγμή που φαντασιωνόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στις 6 Νοεμβρίου το πρωί (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε ως ο απόλυτος νικητής στο βήμα στη Φλόριντα περιτριγυρισμένος από υποστηρικτές, φίλους, συμμάχους και την οικογένειά του.

Έμενε να έρθει η επιβεβαίωση από το Associated Press ότι είχε ξανά εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά όλα έδειχνα ήδη ότι οι ψηφοφόροι τον είχαν ξαναεπιλέξει να αναλάβει τα ηνία του Λευκού Οίκου.

«Πετύχαμε το πιο σπουδαίο πράγμα στην πολιτική. Η Αμερική μας έδωσε μία ισχυρή και χωρίς προηγούμενο εντολή» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είτε αρέσει είτε όχι είναι ο απόλυτος νικητής των αμερικανικών εκλογών και κατάφερε να επανέλθει μετά από μία ήττα, μία ρητορική γεμάτη μίσος, πολλά επικοινωνιακά λάθη, fake news και 34 κακουργήματα για τα οποία καταδικάστηκε και αναμένονται οι ποινές σε λίγες μέρες.

{https://twitter.com/elonmusk/status/1854026234339938528}

Το πώς κατάφερε ο Τραμπ να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ θα γραφτεί στην ιστορία, ωστόσο η απόφαση των Αμερικανών μπορεί ήδη να εντοπίζεται σε κάποιες αποφάσεις κλειδιά.

Για τους συμμάχους του Τραμπ η ουσία της καμπάνιας του μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα απλό σλόγκαν: «Υπερθεμάτισε για τους άνδρες και κράτα τις γυναίκες».

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει δώσε έμφαση σε οικονομία και μετανάστευση, κάτι που ο Τραμπ έκανε ακούραστα και αδιάκοπα, σχολιάζει το περιοδικό Time.

Σημαίνει να αλλάζει το επίκεντρο της προσοχής από το χάος που δημιούργησε στην πρώτη του θητεία, το ζήτημα της άμβλωσης που αυτός ξεκίνησε και την επίθεση στην Αμερικανική δημοκρατία τέσσερα χρόνια πριν.

Σήμαινε μια προεκλογική εκστρατεία που οδήγησε τη δυσαρέσκεια των απογοητευμένων ψηφοφόρων και αξιοποίησε τα πολιτιστικά ρήγματα και τις φυλετικές πολιτικές που ο Τραμπ εκμεταλλευόταν εδώ και καιρό. Πάνω από όλα όμως, το αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο προσωπικότητα, του οποίου η επιστροφή στον Λευκό Οίκο δεν συγκρίνεται με καμία στα 250 χρόνια Αμερικανικής ιστορίας.

TOMORROW: On the day of the 2024 election, there are multiple court hearings for defendants accused of being part of the Capitol riot to overturn the 2020 results



IT IS INDEED THE LARGEST PROSECUTION IN US HISTORY pic.twitter.com/iLBSP05AzG