Εκλογές ΗΠΑ 2024: Τζιλ Στάιν, η άγνωστη υποψήφια πρόεδρος που «τρέμουν» οι Δημοκρατικοί

Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το σύνθημα «A vote for Stein is really a vote for Trump» πρωταγωνιστεί ακόμα και σε προεκλογικό σποτ της Κάμαλα Χάρις.

Η Τζιλ Στάιν είναι γιατρός, ακτιβίστρια και μία από τους τέσσερις «άγνωστους» υποψήφιους που συμμετέχουν στις προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2024, κόντρα στους Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις. Η υποψηφιότητά της είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς η Στάιν, γνωστή για την υποστήριξή της στο Πράσινο Κόμμα, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των εκλογών, όπως είχε συμβεί και το 2016, όταν απέσπασε ψήφους από τη Χίλαρι Κλίντον και βοήθησε στη νίκη του Τραμπ, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπως το Ουισκόνσιν. Το γεγονός ότι η Στάιν είναι και φέτος υποψήφια με το Πράσινο Κόμμα, μαζί με άλλους τρεις λιγότερο γνωστούς υποψηφίους, όπως ο Κορνέλ Γουέστ, ο Τσέις Όλιβερ και η Κλαούντια Ντε λα Κρουζ, προκαλεί ανησυχία στους Δημοκρατικούς. Πολλοί πιστεύουν ότι η υποψηφιότητά της ήταν μία απειλή για την Κλίντον το 2016, αφού απέσπασε 132.000 ψήφους από αυτήν σε κρίσιμες πολιτείες. Η Στάιν επαναφέρει το ζήτημα, με τους Δημοκρατικούς να την κατηγορούν για υποστήριξη στον Τραμπ, κάτι που την έχει οδηγήσει στο να απαντήσει ότι το διμερές πολιτικό σύστημα στις ΗΠΑ είναι αποτυχημένο. {https://www.youtube.com/watch?v=xiuWhzURU6w} ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Εκλογές ΗΠΑ: LIVE αποτελέσματα στους χάρτες του DNEWS «Οι Δημοκρατικοί έχουν προδώσει ξανά και ξανά τις υποσχέσεις τους για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και το κλίμα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι δεν δίνουν καν τέτοιες υποσχέσεις», ανέφερε η Στάιν στο βίντεο της ανακοίνωσής της. Δήλωσε ότι έθεσε υποψηφιότητα επειδή το δικομματικό πολιτικό σύστημα είναι «κατεστραμμένο». «Και τα δύο κόμματα αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία μας – επεκτείνοντας τη λογοκρισία, ποινικοποιώντας τις διαμαρτυρίες, πετώντας τους ανταγωνιστές από τα ψηφοδέλτια, καταστέλλοντας τα ντιμπέιτ, νοθεύοντας τις προκριματικές τους εκλογές». Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των αραβικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε κρίσιμες πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Αριζόνα και το Ουισκόνσιν. Η Στάιν ξεκίνησε την προεκλογική της καμπάνια στα τέλη του 2023, μετά την απόφαση του Κορνέλ Γουέστ να κατέβει ως ανεξάρτητος. Με καταγωγή από το Σικάγο και σπουδές στην Ιατρική του Χάρβαρντ, η Στάιν έχει κάνει καριέρα ως γιατρός και ακτιβίστρια, ενώ υπήρξε υποψήφια κυβερνήτης της Μασαχουσέτης δύο φορές. Ενεργή από νεαρή ηλικία, υπήρξε πρωταγωνίστρια σε διαδηλώσεις για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Στις πολιτικές της θέσεις, η Στάιν υπερασπίζεται την κοινωνική ασφάλιση και την καταπολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων μέσω της αύξησης των φόρων για τους πλουσιότερους Αμερικανούς. Επίσης, υποστηρίζει την ακύρωση του χρέους των φοιτητικών δανείων, την αναγνώριση της ασφαλούς άμβλωσης ως ανθρώπινου δικαιώματος και την αποδοχή των μεταναστών χωρίς χαρτιά στην αμερικανική κοινωνία μέσω της χορήγησης ιθαγένειας. Προτείνει επίσης μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική με στόχο την πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, ξεπερνώντας το «Green New Deal» των Δημοκρατικών. Η Τζιλ Στάιν έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι ΗΠΑ είχαν διαπραγματευτεί από την αρχή και έχει δεσμευτεί να σταματήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία. Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν