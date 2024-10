Μπάιντεν σε Χριστοδουλίδη: Παραμένω αισιόδοξος για μια επανενωμένη Κύπρο στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Ιστορικής σημασίας για τις σχέσεις Κύπρου με τις ΗΠΑ, είναι η σημερινή συνάντηση που είναι σε εξέλιξη το απόγευμα της Τετάρτης του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Αυτή είναι και η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών εδώ και 28 χρόνια, απόδειξη της ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων ΗΠΑ - Κύπρου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από το 1996. Η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1996 μεταξύ του Προέδρου Κληρίδη και του Προέδρου Κλίντον.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι διμερείς σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και χαρακτηρίζονται εξαιρετικές, αλλά και σε μια περίοδο που οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων συνεχίζονται και εντατικοποιούνται.

This morning President Biden welcomed President Nikos Christodoulides of the Republic of Cyprus to The White House for a bilateral meeting in the Oval Office.

