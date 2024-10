Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ. LIVE EIKONA.

Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν, χωρίς να χτυπά ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ή κοιτάσματα πετρελαίου. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία γίνονται εκρήξεις στην Τεχεράνη και στην πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, ενώ σύμφωνα και με την ιρανική τηλεόραση και το Axios το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του κατά του Ιράν. Την επίθεση και συγκεκριμένα σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν επιβεβαίωσε με δήλωσή του στα social media ο στρατός του Ισραήλ, ενώ το Reuters αναφέρει ότι ταυτόχρονα με τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Δαμασκού και στην επαρχία Χομς.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντανιέλ Χαγκάρι ανέφερε στις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου: «Σε απάντηση μηνών συνεχών επιθέσεων από το καθεστώς του Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πραγματοποιούν ακριβείς επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.

Το καθεστώς στο Ιράν και οι σύμμαχοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου -σε επτά μέτωπα- συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιθέσεων από ιρανικό έδαφος.

Όπως κάθε άλλη κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το κράτος του Ισραήλ έχει το δικαίωμα και το καθήκον να απαντήσει. Οι αμυντικές και επιθετικές μας δυνατότητες είναι πλήρως κινητοποιημένες. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ».

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.



The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN — Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024

Τα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ επιτέθηκε και στη θέση του αρχηγείου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, ενώ δεν υπήρχαν αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από τη Συρία ή το βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια της ύποπτης επίθεσης. Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του μετά την επίθεση, σύμφωνα με το Maariv.

H πρώτη εικόνα με τον Νετανιάχου να παρακολουθεί την επίθεση στο Ιράν

First picture of Netanyahu watching the airstrikes against Iran pic.twitter.com/zOMRxs7lfq — Visegrád 24 (@visegrad24) October 26, 2024

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, LTG Herzi Halevi, διευθύνει το χτύπημα στο Ιράν από το υπόγειο κέντρο διοίκησης της iσραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Camp Rabin (The Kirya) με τον Διοικητή της Ισραηλινής Αεροπορίας, Major. Tomer Bar.

The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, is currently commanding the strike on Iran from the Israeli Air Force underground command center in Camp Rabin (The Kirya) with the Commanding Officer of the Israeli Air Force, Maj. Gen. Tomer Bar. pic.twitter.com/HChm7XdTds — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2024

Τα πρώτα βίντεο της επίθεση του Ισραήλ

BREAKING:



First video of the Israeli fighter jets that are bombing Islamic Regime in Iran targets right now. pic.twitter.com/IHyWeZpRmJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2024

Σημειώνεται ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, η απάντηση θα είναι «συντριπτική». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε επίσης για τα ισραηλινά αντίποινα εναντίον του Ιράν, λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox News. Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες έφτασαν στη Μέση Ανατολή τα F-16 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία εστάλησαν από βάση στη Γερμανία. Την άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών ανακοίνωσε με ανάρτηση η US Central Command, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή. Τα F-16 έφτασαν ενώ αναμένονται τα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν κάτι που έγινε τελικά λίγες ώρες αργότερα.