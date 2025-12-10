«Η κυβέρνηση της ΝΔ απόλυτα υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση, συνεχίζει να κατηγορεί τους ίδιους τους αγρότες και να ποινικοποιεί τη διαμαρτυρία τους» τονίζει η Νέα Αριστερά.

Το πρωί της Τετάρτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, και ο Γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς Μαγνησίας, συμμετείχαν στην κινητοποίηση των αγροτών της Θεσσαλίας στο λιμάνι του Βόλου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του κόμματος στον δίκαιο αγώνα των παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, τα στελέχη της Νέας Αριστεράς συνομίλησαν με αγρότες και κτηνοτρόφους, ακούγοντας την αγωνία τους για την επιβίωση της παραγωγής στη Θεσσαλία, μετά από μια χρονιά με αυξημένο κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ ως υπεύθυνη για την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να κατηγορεί τους ίδιους τους αγρότες και να ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η Νέα Αριστερά στηρίζει τον αγώνα των αγροτών απέναντι στη συνειδητή πολιτική που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στην εξαφάνιση της αγροτικής παραγωγής, στη συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λίγα χέρια και στη συρρίκνωση του εισοδήματος των μικρών και μεσαίων παραγωγών.