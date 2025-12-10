Μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο κύμα στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μαθητές σε σχολεία της Κρήτης και της Αχαΐας προχωρούν σε καταλήψεις, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Στην Αχαΐα, από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, το σχολείο των Φαρρών βρίσκεται υπό κατάληψη, ενώ από σήμερα προστίθενται τα σχολεία Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και Σταυροδρομίου.

Οι μαθητές τονίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πράξη στήριξης προς τις οικογένειές τους, οι οποίες πλήττονται από τις δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα. Μαθήτρια και πρόεδρος του 15μελούς του Γυμνασίου Φαρρών δήλωσε : «Υποστηρίζουμε τους γονείς μας με όποιον τρόπο μπορούμε κάνοντας το καλύτερο δυνατό. Το μήνυμά μας το στείλαμε, δεν νομίζω να συνεχίσει η κατάληψη γιατί χάνουμε και εμείς μαθήματα, οπότε θα σταματήσει και από αύριο θα είναι ανοιχτά τα σχολεία». Σημαντική είναι η στήριξη που παρέχεται από τους γονείς. Η κ. Παναγιώτα Καλυβιώτη-Σκιαδά, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Φαρρών, ανέφερε: «Ήμασταν πάντοτε ενάντια στις καταλήψεις που έκαναν τα παιδιά, αλλά αυτή τη φορά τα παιδιά ήρθαν τη Δευτέρα και μας ανακοίνωσαν ότι θα είναι μαζί μας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, σιωπήσαμε όλοι. Είναι κάτι που τα παιδιά το βιώνουν. Βιώνουν την οικογένεια, βιώνουν τα προβλήματα· και πώς αλλιώς, όταν ο αγρότης και ο πρωτογενής τομέας έχει δεχθεί αυτή την εξαθλίωση».

«Οι οικογένειές μας είναι στα μπλόκα – στεκόμαστε δίπλα τους»

Όπως τονίζει η μαθητική κοινότητα η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια αυθόρμητη πράξη αλληλεγγύης: «Οι γονείς μας παλεύουν για το εισόδημά τους και την επιβίωσή τους. Θέλουμε να γίνει γνωστός και ο δικός μας αγώνας και να στηρίξουμε με τον τρόπο μας τον δίκαιο αγώνα των αγροτών». «Ζητάμε κατανόηση και στήριξη. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας», αναφέρουν οι μαθητές.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Φαρρών

Γυμνάσιο Σταυροδρομίου

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ριόλου

Λύκειο Ερυμάνθειας

Γυμνάσιο Ερυμάνθειας

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Χαλανδρίτσας

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ οι τοπικές κοινωνίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα αγροτικά μπλόκα που αποτέλεσαν και τη σπίθα για την έναρξή τους. Παράλληλα καταλήψεις έχουν σημειωθεί και σε σχολεία του Ηρακλείου Κρήτης και στην Δράμα.

Σχολεία σε κατάληψη στην Κρήτη (Ηράκλειο)

Γυμνάσιο Πόμπιας Ηρακλείου

Γυμνάσιο Αρχανών Ηρακλείου

4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Γενικό Λύκειο Πόμπιας Ηρακλείου

Γενικό Λύκειο Χάρακα Ηρακλείου

Γενικό Λύκειο Τυμπακίου Ηρακλείου

5ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου

Σχολεία σε κατάληψη στη Δράμα

Γενικό Λύκειο Κάτω Νευροκοπίου

ΕΠΑΛ Κάτω Νευροκοπίου

Γυμνάσιο Κάτω Νευροκοπίου

Οι μαθητές επισημαίνουν ότι η συμμετοχή τους στις καταλήψεις γίνεται με ειρηνικό τρόπο, ζητώντας την προσοχή των αρχών και των σχολικών διοικήσεων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της σχολικής διαδικασίας μόλις ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις.