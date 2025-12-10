Όνειρο του Πολ Πογκμπά να αποκτήσει κάποτε την ακριβότερη καμήλα.

Οι καμηλοδρομίες, το λεγόμενο «άθλημα των σεΐχηδων», που χιλιάδες παρακολουθούν σε πίστες στην έρημο, απέκτησαν έναν νέο, διάσημο, επενδυτή: τον Πολ Πογκμπά.

Ο μέσος της Μονακό έγινε μέτοχος και πρεσβευτής της Αλ Χαμπούμπ, της σαουδαραβικής πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών. Στόχος του; Να «αναβαθμίσει το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο», όπως είπε.

«Πάντα ήμουν κάποιος που θέλει να κάνει νέα και διαφορετικά πράγματα, είτε για πρόκειται για το πώς παίζω, πώς εκφράζομαι ή πώς προσεγγίζω τη ζωή εκτός γηπέδων. Αυτή η νοοτροπία με ακολουθεί και στον κόσμο των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Πογκμπά.

Πρόκειται για ένα «ακριβό» άθλημα. Οι κορυφαίες καμήλες πωλούνται για εκατομμύρια λίρες και στους αγώνες προσφέρονται τεράστια χρηματικά έπαθλα. Πέρυσι, τα έπαθλα του AlUla Camel Cup ήταν 6,4 εκατομμύρια δολάρια σε 16 κούρσες.

Το 2016 ο Πολ Πογκμπά έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής όταν από τη Γιουβέντους πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 89 εκατ. λίρες. Τώρα ονειρεύεται μία ημέρα να αποκτήσει την πιο ακριβή καμήλα, εξομολογήθηκε στο BBC.

Ο 32χρονος- που επέστρεψε στο ποδόσφαιρο τον προηγούμενο μήνα έπειτα από αποκλεισμό 18 μηνών για χρήση απαγορευμένης ουσίας- δήλωσε μεγάλος φαν των καμηλοδρομιών και για αυτό αποφάσισε να επενδύσει σε αυτές.

«Έχω παρακολουθήσει αρκετές κούρσες στο YouTube και έχω κάνει έρευνα στον ελεύθερο χρόνο μου, προσπαθώντας να καταλάβω τεχνικές και στρατηγικές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η αφοσίωση που απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Απαιτεί καρδιά, θυσία και ομαδική δουλειά», συμπλήρωσε.

Στο παρελθόν οι καμηλοδρομίες είχαν επικριθεί λόγω των συνθηκών για τα ζώα, αλλά και για τη χρήση παιδιών ως τζόκεϊ. Τώρα χρησιμοποιούνται ρομπότ τζόκεϊ. «Οι καμήλες μας προετοιμάζονται με την ίδια φροντίδα και πειθαρχία που θα αναμενόταν από κορυφαίους αθλητές. Κάθε πτυχή της προπόνησης, διατροφής και ευημερίας διαχειρίζεται με προσοχή, για να παρακολουθούμε την ασφάλειά τους και να βελτιστοποιούμε τη συνολική απόδοσή τους», δήλωσε ο Σαφουάν Μόντιρ, ο ένας εκ των δύο επιχειρηματιών που ίδρυσαν την ομάδα Αλ Χαμπούμπ.

