Peaky Blinders: Ο Κίλιαν Μέρφι στα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα της ταινίας

Τα γυρίσματα για την ταινία Peaky Blinders με τον Κίλιαν Μέρφι να επαναλαμβάνει τον ρόλο του Τομ Σέλμπι ξεκίνησαν στο Birmingham.

Τα πρώτα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει στο X δείχνουν τον Κίλιαν Μέρφι να γυρίζει μία σκηνή στην οδό Cornwall. Στο πλάνο φαίνεται να είναι πάνω σε ένα άλογο και να φορά ένα βαρύ χειμωνιάτικο παλτό.

Αργότερα, οι φανς κατάφεραν να δουν και τον Stephen Graham να επιστρέφει ως Hayden Stagg. Ο Graham είχε εμφανιστεί στην 6η και τελευταία σεζόν της σειράς.

Στην ταινία που θα προβληθεί από το Netflix θα συμμετάσχουν επίσης οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck και Jay Lycurgo.

