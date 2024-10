Τραγωδία στην Τζόρτζια: Κατέρρευσε πεζογέφυρα και βρέθηκαν στο κενό - 7 νεκροί (εικόνες)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν κατέρρευσε στενή γέφυρα για πεζούς σε προκυμαία όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο εορτασμού στο νησί Σαπέλο, στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έπεσαν στο νερό» όταν κατέρρευσε η στενή γέφυρα για πεζούς και «ως τώρα, ο αριθμός των θυμάτων είναι επτά και ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός», ανέφεραν οι πολιτειακές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

This reminds me too much of The Bridge at San Luis Rey https://t.co/wlZUe0r0rT

?USA??| #Drama : at least 7 dead and several injured on Saturday 19, in the partial collapse of a ferry dock on the island of #Sapelo, State of #Georgia. The tragedy occurred during an annual festival of Gullah Geechee culture, an event honouring the descendants of black slaves. pic.twitter.com/gQ9zaFTf3t