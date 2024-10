Ο Σταϊνμάιερ τρολάρει τους Γερμανούς με μια έκπληξη στον Μπάιντεν από τα παλιά

Μια έκπληξη επιφύλαξε ο Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ στον Τζο Μπάιντεν, όταν υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομόλογό του στο Βερολίνο.

Ο Γερμανός πρόεδρος με χιουμοριστικό τρόπο αναφέρθηκε στα στερεότυπα που υπάρχουν για τη χώρα του, παρουσιάζοντας το σημείωμα που είχε γράψει ένας δημόσιος υπάλληλος όταν ο τότε γερουσιαστής Μπάιντεν επισκέφθηκε τη Βόννη.

«Από τα πολλά στερεότυπα για τη Γερμανία- την αίσθηση του χιούμορ μας, τον αυθορμητισμό μας, την ακαταμάχητη χαρά της ζωής- μόνο ένα είναι πραγματικά αλήθεια. Είμαστε καλοί στο να κρατάμε αρχεία», είπε ο Σταϊνμάιερ, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

«Πριν από 44,5 χρόνια, όταν ο νεαρός γερουσιαστής Τζόσεφ Μπάιντεν ήρθε στη Βόννη, ένας Γερμανός δημόσιος υπάλληλος- ένας καλός αξιωματούχος όπως μας αρέσει να λέμε- έγραψε ένα σημείωμα, αρκετά μεγάλο θα έλεγα, για αυτή την επίσκεψη», συνέχισε.

«Κι ως Γερμανοί, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα αυτό το σημείωμα. Αυτό είναι, πολλές σελίδες», είπε και το σήκωσε στον αέρα.

Στο σημείωμα αυτό, ο συντάκτης κατέληγε ότι ο Μπάιντεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Γερμανία και προέβλεπε- επιτυχώς όπως αποδείχθηκε- ότι εκείνος ο γερουσιαστής «μπορεί έχει σημαντικό πολιτικό μέλλον».

Think you know all the German stereotypes? Well, President Steinmeier just presented one—in efficient German style—to his guest, Joe Biden. Have a look ?? pic.twitter.com/zWjsbl3bVY