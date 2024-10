Ο Gary Oldman επιστρέφει στη θεατρική σκηνή απ' όπου ξεκίνησε

Σχεδόν 30 χρόνια μετά, ο Gary Oldman δηλώνει πως «επιστρέφει σπίτι του».

Ο Gary Oldman επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι στην ίδια σκηνή που πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 1980.

Θα πρωταγωνιστήσει το «Krapp’s Last Tape» (Η τελευταία μαγνητοταινία του Κραπ) του Σάμιουελ Μπέκετ στο York Theatre Royal τον επόμενο Απρίλιο. Ο Gary Oldman ξεκίνησε στην πορεία του το 1979 σε έργα όπως το «Privates on Parade» και «She Stoops to Conquer» αλλά και υποδυόμενος τη γάτα στην παντομίμα του Dick Whittington.

«Το υποκριτικό μου ντεμπούτο επαγγελματικά το έκανα στη σκηνή του York Theatre Royal. Το York, για μένα είναι η ολοκλήρωση ενός κύκλου. Είναι εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Το York, για μένα σε μία πολύ ρεαλιστική ερμηνεία, είναι η επιστροφή στο σπίτι», είπε ο Gary Oldman.

Ο συνδυασμός αυτός του έργου με το θέατρο είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό, «ένα έργο για έναν άνδρα που γυρνά στο παρελθόν του 30 χρόνια νωρίτερα» πρόσθεσε ο Oldman.

Μετά το York, ο γεννημένος στο Λονδίνο Gary Oldman συνέχισε στο Royal Court και το Royal Shakespeare Company. Ακολούθησε η μετάβαση στον κινηματογράφο με εμβληματικές ερμηνείες., όπως αυτή του Sid Vicious στο «Sid και Nancy» αλλά και ως Δράκουλας στην κινηματογραφική μεταφορά του Κόπολα. Η θρυλική του ερμηνεία στο «Leon» και το «5ο στοιχείο», αλλά και οι νεότερες εμφανίσεις του στις ταινίες του Χάρι Πότερ, τον οδήγησαν στο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου το 2018 για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσώρτσιλ, στην «Πιο σκοτεινή ώρα».

Όπως είπε ο ίδιος ο Gary Oldman, σκεφτόταν αρκετό καιρό τώρα να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή. «Ποτέ δεν ήμουν μακριά από το θέατρο και στην πραγματικότητα συζητώ για έργα και την επιστροφή μου στο θέατρο για σχεδόν 30 χρόνια» είπε ο Oldman.

Τον περασμένο Μάρτιο πήγε με την οικογένειά του στο θέατρο του York, όπου και συνάντησε τον διευθυντή του ιστορικού θεάτρου Paul Crewes.

Ο Crewes από την πλευρά του μιλώντας για τη συνάντησή του με τον Gary Oldman είπε ότι ήταν ένα υπέροχο απόγευμα. «Κρατήσαμε επαφή και αρχίσαμε να μιλάμε για πιθανά έργα. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος του θέατρο, παρά το γεγονός ότι είναι στον κινηματογράφο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και νομίζω ότι το σκεφτόταν σοβαρά να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή. Ήταν κάτι που του έκανε η επιστροφή στο York, νομίζω, που ίσως να πυροδότησε το ενδιαφέρον του ξανά, και μετά συνεχίσαμε να μιλάμε για έργα που θα ήταν ενδιαφέροντα να ανέβουν στη σκηνή».

»Το Krapp's Last Tape το πρότεινε εκείνος και έμοιαζε με το τέλειο έργο, γιατί ουσιαστικά αφορά σε έναν άνδρα που κοιτά πίσω τα τελευταία χρόνια της ζωής του και περάσαμε τη μέρα με την αίσθηση ότι ο Gary είχε κάνει κάτι παρόμοιο».

Το «Krapp’s Last Tape» είναι ένα μονόπρακτο του Μπέκετ για έναν γηραιότερο άνδρα που ακούει τον νεότερο εαυτό του μέσα από ηχογραφήσεις. Η παράσταση θα ανέβει από τις 14 Απριλίου ως τις 17 Μαΐου του 2025.

Η σειρά προτεραιότητας για να κλείσει κάποιος εισιτήριο για την παράσταση ανοίγει στις 6 Νοεμβρίου ενώ οι πωλήσεις ξεκινούν στις 16 του ίδιου μήνα.