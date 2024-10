Πέθανε ο ηθοποιός John Amos

Ο John Amos είχε τον δικό του ρόλο στο Two and a Half Men.

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός John Amos.

Τον αποκαλούσαν «ο άνθρωπος με την καλύτερη καρδιά». Ο John Amos, πρωταγωνίστησε στις ταινίες Roots και Coming to America ενώ πολλοί των θυμούνται και από την κωμική σειρά Two and a Half Men.

O Amos πέθανε στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια σύμφωνα με ανακοίνωση του γιου του K.C. Amos στο Hollywood Reporter.

«Με θλίψη σας ενημερώνω ότι ο πατέρας μου έφυγε. Ήταν ένας άνθρωπος με την καλύτερη καρδιά, με μία καρδιά από χρυσάφι και τον αγαπούσε ο κόσμος όλος. Πολλοί φανς τον θεωρούσαν ως τον τηλεοπτικό τους πατέρα. Έζησε μία καλή ζωή, Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις εξαιρετικές δουλειές του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο».

Ποιος ήταν ο John Amos

Ο John Amos γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1939. Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική ήταν επαγγελματίας παίκτης φούτμπολ και πρωταθλητής πυγμαχίας στις ΗΠΑ. Η τηλεοπτική του παρακαταθήκη περιλαμβάνει ρόλους στο The Mary Tyler Moore Show, Good Times, στη μίνι σειρά Roots και έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο The West Wing ενώ οι πιο νέοι τον θυμούνται από τον ρόλο τους στο Two And a Half Men. Είχε επίσης εμφανιστεί στο Broadway και σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες σε μια καριέρα που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες. Είχε λάβει υποψηφιότητες για βραβείο Έμμυ και NAACP Image Award.

Παράλληλα, συμμετείχε ως gueststar σε διάφορες σειρές συμπεριλαμβανομένων των The A-Team, The Cosby Show, Ο πρίγκιπας του Μπελ Αιρ, In the House, Psych, Το όνομά μου είναι Ερλ και πολλές άλλες. Εκτός από ηθοποιός ήταν επίσης συγγραφέας και παραγωγός του Halley's Comet, που αφορούσε στο θέατρο.